El Visionario Empresario de la Industria Aeronáutica

Su ascenso como empresario comenzó en su tierra natal, Santa Fe, Argentina, donde fundó y dirigió con éxito la academia de vuelo "Volar en Argentina" en 2013. Esta academia, con sede en varias ciudades argentinas, ha formado a más de 1000 pilotos de todo el mundo y ha experimentado un crecimiento constante bajo su liderazgo.

Sin embargo, Ursella no se detuvo ahí. En 2020, dio un paso audaz al asociarse con el empresario José Valli para fundar la escuela de vuelo XFLIGHT, expandiendo sus operaciones a Estados Unidos y Ecuador. Esta iniciativa no solo amplió su alcance geográfico, sino que también estableció asociaciones en Panamá, Colombia, Ecuador y República Dominicana, consolidando su presencia en el mercado latinoamericano con un concepto único “Be Pilot all inclusive” que fusiona dos industrias, la de la hospitalidad y la aviación, un aporte original de valor sin precedente en la formación de pilotos.

El año 2023 marcó otro hito en la carrera de Ursella con la fundación de URVA Aviation, una sociedad especializada en negocios aeronáuticos. Como distribuidor exclusivo de la prestigiosa marca italiana Tecnam en toda la Florida, URVA Aviation estableció firmemente su posición en el mercado estadounidense.

Además de sus logros empresariales, Ursella sigue siendo un piloto activo con una lista impresionante de licencias y habilitaciones. Desde su Licencia Piloto Privado de Avión obtenida en 2006 hasta sus licencias homologadas en Estados Unidos, Ursella demuestra un compromiso continuo con la excelencia y el profesionalismo en su campo.

Su capacidad para liderar y adaptarse a un mercado en constante evolución es verdaderamente inspiradora. Como pionero en la expansión internacional de las operaciones de vuelo y en el establecimiento de asociaciones estratégicas, Diego Ursella ha demostrado ser un visionario en la industria aeronáutica, cuyo legado continúa volando alto en los cielos del mundo.

Instagram: @Xflight.argentina

por CEDOC