Habilidades para el Bienestar Organizacional, por Inés Urdaniz, Coach Ontológica Profesional

Como Coach Ontológico y Coordinadora de Recursos Humanos con frecuencia dialogo con personas que expresan descontento hacia sus jefes, compañeros o la misma organización.

Hace poco en una sesión, una persona a la que llamaremos “Manuel”, planteó lo siguiente sobre su jefe “Juan”: Juan viene poco a la oficina y cuando viene, cancela nuestras reuniones. No las pospone, las cancela. Jamás crea espacios donde podamos conversar acerca de mi desempeño y crecimiento en la compañía. Lo peor es que cuando finalmente mantenemos una conversación es para regañarme, por eso decido mantenerme lo más alejado de él posible.

Juan no considera importante dedicar tiempo a reuniones de feedback con las personas que integran su equipo y Manuel no encuentra la forma de expresar lo que siente. Esta dinámica de (no) comunicación repercute en su relación y provoca desaliento, en ambos, cuando no se obtienen los resultados operativos deseados.

Juan y Manuel, sin importar rango jerárquico, carecen de habilidades básicas del tipo de líder que yo llamo, “Líder Coach” y la carencia de estas habilidades repercute inevitablemente en los tres dominios que componen el alto desempeño: relaciones, resultados y realización personal.

Dentro de una organización los líderes desarrollan estrategias y el resto las ejecutan, por eso, para garantizar el buen funcionamiento de una empresa y el bienestar de las personas, se necesita que todas, sin importar su nivel jerárquico, posean habilidades de autoliderazgo que les permita coordinar acciones efectivas y desarrollar una fuerte orientación a la responsabilidad (o habilidad para responder) y auto-regulación.

Allí es donde el rol del Coach juega un papel fundamental en el mundo organizacional. El Coaching tiene un impacto positivo significativo en las personas. Su objetivo es desarrollar procesos que den el marco posible para establecer metas claras; identificar fortalezas y patrones de comportamiento; promover el desarrollo de nuevas habilidades y de una mentalidad protagonista, favoreciendo el desempeño y bienestar dentro del sistema.

¿Cuál de las 8 habilidades de un líder coach necesitarían mejorar Juan y Manuel y tantas otras personas?...

Aspectos Fundamentales de la Comunicación Asertiva

Es de público conocimiento que la tasa de ventas y la tasa de retención de clientes (internos y externos), se verán influenciadas positivamente por el desarrollo de habilidades de comunicación. Una “buena comunicación” está determinada por la ausencia de ruidos e interferencias entre lo que una persona dice y lo que la otra escucha, lo cual es algo muy difícil de lograr porque como siempre digo “escuchar y oír son dos fenómenos distintos, cada persona dice lo que dice y la otra escucha lo que escucha”, pero veamos algunas técnicas y conceptos que pueden ayudarnos a hacerlo posible.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme”, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Esto no quiere decir que para ser asertivos debamos estar siempre de acuerdo con los argumentos que se nos presentan; podemos disentir sin que esto sea motivo de discusión. Comunicarse asertivamente significa decir lo que uno quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, significa mantener un equilibrio entre una comunicación pasiva y agresiva.

Comunicación Agresiva

Carece de empatía

Pone las propias necesidades como prioridad

Inhibe la escucha hacia el otro

Impone de ideas y opiniones

Expone su verdad de forma hiriente

Comunicación Pasiva

Tiene miedo de expresar su opinión

Incapaz de poner límites

Dice que si con tal de complacer

Siente culpa al expresar las propias necesidades

Esconde la verdad

4 pasos para la Comunicación Asertiva

Identificá el hecho concreto de la situación a conversar Expresá como te sentís Manifestá lo que pensás Exponé lo que te gustaría que suceda a partir de ahora

