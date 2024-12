Finanzas con Mati

Matías, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro?

Hace ya más de cinco años que me dedico al asesoramiento en Planificación Financiera, y mi interés y dedicación se fueron alimentando con el tiempo al ver los problemas que tienen la mayoría de las personas con sus finanzas, y no sólo a los argentinos me refiero. Cansado de ver personas preocupadas por sus finanzas y que podrían estar mucho mejor con tan solo manejar conceptos básicos de finanzas personales como por ejemplo, conocer tus gastos, tus ingresos, plantearte objetivos de corto, mediano y largo plazo, y que tus finanzas giren alrededor de éstos. Y no al revés, que pareciera ser que siempre corremos de atrás a nuestras finanzas; gastamos más de lo ideal, nos endeudamos, pareciera que nunca nos alcanza el ingreso, etc.



¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Me dedico a asesorar y ayudar a mis clientes con su planificación financiera, básicamente conocer cómo se quisieran encontrar el día de mañana y lograr la tranquilidad financiera deseada, y elaborar una propuesta de acción para poder alcanzarlo. Y esto a través de herramientas de ahorro, inversión y protección financiera totalmente a medida del interés de la persona, por eso digo que es un servicio sumamente personalizado



¿Qué desafíos tienes por delante?

Mi objetivo para los próximos años es consolidarme como un referente en materia de comunicación y educación financiera a través de mis redes, y poder seguir aportándole información valiosa no sólo a mis clientes, sino al resto de mi comunidad, y seguir incrementando mi cartera de clientes que son el fiel reflejo del profesionalismo con el que me manejo.

Todas las personas merecen estar bien financieramente, y espero poder aportarles lo que hace falta para que lo consigan.

Mi dedicación con el cliente es total, busco siempre acercarle las herramientas más adecuadas para con sus objetivos, y adaptando permanentemente la propuesta al contexto en el que se encuentra, entendiendo que su situación puede variar, para bien y para mal.



Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Lo que me ayudó mucho al crecimiento personal y profesional el último tiempo, fue mi trabajo en redes, ya que pude recibir muchísimas devoluciones de personas que me siguen. Esto me permitió entender mejor los dolores y retos que tienen las personas con sus finanzas, por lo que pienso que si volviera a empezar en la actividad, le daría mayor relevancia al contenido que comparto en mis redes sociales.

Datos de contacto:

Celular: 2215080907

Instagram y TikTok: @finanzasconmati

por CEDOC