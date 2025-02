FMF Arg: Innovación y compromiso en el sector asegurador

Federico, ¿cómo fueron los inicios de su empresa?

Trabajando en oficinas de agentes de seguros observé que me gustaba la profesión. Me vi asesorando clientes, solucionando problemas a la hora de siniestros. En 2019 saque la matricula como Productor asesor de seguros ante la Superintendencia de seguros y en 2020 abrí la primera oficina en mi ciudad, Leandro N Alem, bs as.

Actualmente contamos con tres oficinas propias: Alem, Junín y Lujan, en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la de Lujan en una sociedad con Strong Broker de seguros, un organizador al cual estamos asociados.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Analizamos en forma continua diferentes alternativas en cuanto a prestaciones, alcances de cobertura, mejoras de servicios y costos entre las aseguradoras de primer nivel con las que trabajamos, con el objetivo de brindarle la mejor opción del mercado.

Producción y administración integral de seguros. Suscripciones de nuevas pólizas, control de cobranzas, gestión de siniestros y asesoría legal con nuestro propio cuerpo de abogados.

A su vez, comercializamos todos los riesgos: Patrimoniales: agro, art, caución, comercio, consorcio, flota, responsabilidad civil, autos y transporte.

Seguros de vida: accidentes personales, vida con inversión y retiro.

Además, protegemos tu patrimonio, ya que somos una empresa dedicada a la detección, evaluación y administración de riesgos con marcada orientación al cliente.

¿Cómo se proyectan de cara al mediano plazo?

En el 2025 nuestro objetivo es convertirnos en Organizador, formar nuestro propios PAS (Productores asesores de seguros) que reciban capacitación y dar soporte para que se conviertan en nuestros representantes. Alianzas con nuevos agentes a nivel nacional para que desarrollen cada región. El Organizador de seguros es una figura que media entre la aseguradora y el productor de seguros.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La atención personalizada a nuestros clientes. La cercanía con nuestro público y el servicio integral desde la emisión de seguros, seguimiento de cobranzas, hasta la resolución del siniestro en caso de ser necesario.

Brindamos asesoramiento legal integral en materia de siniestros, contingencia judicial y normativa de SRT y SSN, a cargo de nuestro equipo de abogados.

Tenemos guardia de atención al cliente los sábados, domingo y feriados de 8 a 20 horas.

Datos de contacto:

Celular: 1158590468 (Federico)

Instagram: fmf.arg

Facebook: FMF Org de seguros

Web: https://fmf-organizacion-de-seguros.laguia.online/

Mail: [email protected]

por CEDOC