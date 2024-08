Fragmentación y Exclusión. El impacto del neoliberalismo en la desigualdad urbana, gentrificación y segregación del Municipio de Tigre

En los últimos años, la influencia del neoliberalismo en la planificación urbana ha generado transformaciones profundas en ciudades de todo el mundo. Esta corriente económica, que aboga por la reducción de la intervención estatal, la privatización de servicios públicos y la desregulación de los mercados; ha llevado a una concentración de los recursos y oportunidades en zonas específicas, impactando significativamente en la configuración de nuestros espacios urbanos y profundizando la brecha entre los diferentes sectores socioculturales.

El municipio de Tigre, en la Provincia de Buenos Aires, es un ejemplo elocuente de cómo estas políticas pueden acentuar la desigualdad urbana y promover una creciente polarización socioeconómica. Contrastes evidentes emergen al analizar la disparidad entre Venice y El Garrote, tan sólo dos de los diversos barrios que ilustran las tensiones inherentes al tejido urbano de la región.

Venice es un desarrollo residencial cerrado de alto estándar que se erige como símbolo de exclusividad y lujo al interior de Tigre. Ubicado en una de las áreas más privilegiadas del municipio, este barrio refleja cómo las políticas neoliberales han facilitado la concentración de riquezas en enclaves residenciales selectos, capaces de reconfigurar el paisaje para crear un ambiente en contacto con la naturaleza y repleto de las comodidades urbanas.

Sus modernas infraestructuras, servicios de alta calidad y entorno distinguido, son manifestaciones evidentes de cómo el mercado inmobiliario puede exacerbar las desigualdades al contrastar abruptamente con las comunidades preexistentes. Este tipo de emprendimientos no sólo se erigen a modo de barreras físicas que fragmentan el territorio al demarcar límites rigurosos entre el interior y exterior; sino que también constituyen barreras económicas que movilizan procesos de gentrificación, junto a los consecuentes desplazamientos, expulsión y exclusión de quienes no pueden afrontar los aumentos de los precios de las propiedades o que no se ven incluidos dentro de estos estándares de privilegio.

A unos pocos metros, El Garrote representa una realidad diametralmente opuesta. Un asentamiento popular sobre un área inundable del Río Luján y el Canal San Fernando, surgido como respuesta espontánea de la población ante la falta de políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano adecuadas. Las construcciones precarias e informales, junto a la inexistencia de infraestructuras básicas como el agua potable, la electricidad, el gas y el saneamiento, reflejan la ausencia de intervenciones estatales, creando una situación que contrasta dramáticamente con las condiciones de vida de la urbanización lindera. Su trama irregular, su hábitat precariamente autoconstruido, y sus elevados niveles de informalidad e insatisfacción de las necesidades esenciales, subrayan las dispares condiciones de vida entre clases separadas físicamente por un simple muro, mas distanciadas por un abismo socioeconómico de marginalidad y vulnerabilidad.

La yuxtaposición de emprendimiento inmobiliarios como Venice y asentamientos precarios como El Garrote en un mismo territorio, ilustra las tensiones intrínsecas al modelo neoliberal. Mientras Venice destaca como un bastión de riqueza y exclusividad, El Garrote representa el olvido y descuido de las políticas públicas; una dicotomía que conforma microfragmentaciones que resaltan las contradicciones de un modelo que prioriza el mercado sobre el bienestar social.

Las estrategias neoliberales y las condiciones estructurales generan territorios altamente fragmentados entre enclaves de riqueza que satisfacen las necesidades y aseguran la seguridad, y asentamientos informales o villas miseria con un hábitat deficitario. El traslado hacia un modelo urbano más inclusivo exige una revisión integral de las políticas públicas, en pos de enfrentar y superar estas desigualdades exacerbadas.

Es preciso contemplar una planificación inclusiva, que considere las necesidades de toda la población y no sólo de las clases pudientes. La promoción de viviendas asequibles, mediante incentivos para la construcción de hogares de bajo costo, créditos adecuados para el acceso a un inmueble, y/o programas de asistencias para residentes de áreas desfavorecidas, pueden mitigar la brecha entre sectores y ampliar el acceso a las oportunidades que brinda la vida en una metrópolis. De igual modo, una inversión equitativa en la provisión de infraestructura de servicios básica, no sólo ayuda a la integración del tejido urbano, sino que mejora considerablemente la calidad de vida de las comunidades.

Fomentar la participación comunitaria en estos procesos de planificación es otro aspecto crucial. Incluir a los residentes en la toma de decisiones puede ayudar a diseñar intervenciones más efectivas y representativas, construyendo un sentido de pertenencia y una cohesión social más sólida.

A su vez, el desarrollo de espacios públicos vitales como parques, centros comunitarios, áreas recreativas para niños y centros culturales, pueden constituir puntos de encuentro e interacción entre los diversos sectores; así como la introducción de incentivos para que los desarrollares inmobiliarias contemplen viviendas y áreas asequibles en sus proyectos, podría ayudar a propiciar un crecimiento urbano equilibrado, cohesionado y con igualdad de condiciones para toda la población.

Solo a través de un enfoque equitativo y centrado en el bienestar social se podrá construir un entorno urbano más justo. Es fundamental que los responsables de la toma de decisiones, los urbanistas y los ciudadanos trabajen juntos para promover un desarrollo que beneficie a todos y no solo a una minoría privilegiada. La transformación hacia un modelo urbano más inclusivo no solo es una necesidad urgente, sino también una oportunidad para construir un futuro exento de desigualdades, discriminaciones y vulnerabilidades.

