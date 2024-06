¿Influirán los créditos hipotecarios en el valor de las propiedades?

Nuestra postura en ROILANDS, es que los créditos hipotecarios no provocarán un incremento en los valores de los inmuebles y tampoco movilizarán la demanda de manera significativa.

En cuanto a los valores, teniendo una mirada superficial, se tiende a asociar la situación del otorgamiento de créditos hipotecarios a los años 2017 y 2018, donde “dicen” que hubo un boom de crédito hipotecario en Argentina. Sin embargo, esto se debe a cuestiones de contexto macroeconómicas y microeconómicas, como por ejemplo que en esos dos años la inflación anual era del 25% y 48%, que la rotación o agotamiento del stock de propiedades era de 1 año y 2 años (es decir, se tardaba 1 año en 2017 y 2 años en 2018 en agotar la totalidad de los inmuebles en venta que había en el mercado), que la cantidad de créditos hipotecarios no superaba el 1% del PBI y que este boom del que hablan no superó el 15% de las operaciones totales. Es decir, el 85% de las operaciones se hacían sin crédito hipotecario. Esto realmente fue lo que motivó que los valores subieran en promedio un 11,40% en 2017 y un 6,90% en 2018.

La situación de hoy, comparada con los datos que acabamos de revelar, es diferente. Los valores están bajando en promedio un 6% anual, la rotación o agotamiento de stock es de 6 años, los créditos hipotecarios no llegan al 0,1% del PBI y la inflación anual es del 211%. Con estos datos, el otorgamiento de créditos hipotecarios debería ser de tal magnitud que debería poder cuadruplicar el nivel actual de ventas y llevar el agotamiento de stock de 6 a un mínimo de 2 años, algo realmente imposible que jamás sucedió. La única manera de que el mercado cambie de tendencia es ajustando variables como el PBI, la inflación anual, la liberación del cepo y seguir ajustando el mercado a la baja hasta que la demanda logre alcanzar la insólita sobreoferta que hay en el mercado inmobiliario argentino.



por CEDOC