La Violencia Económica: Una Dimensión Menos Conocida de la Violencia de Género

¡No Permitas que tu Bienestar Financiero sea una Víctima Más! En el complejo entramado de la violencia de género, la dimensión económica emerge como un factor crítico pero a menudo subestimado. Si bien las medidas de protección contra la violencia física, sexual y psicológica están bien establecidas, la violencia económica, una forma sutil pero igualmente devastadora de abuso, a menudo queda en la sombra, y requiere que se tomen medidas de educación pública y concientización cultural que permita reconocer las barreras y desafíos de ésta compleja realidad.-

En Argentina, la Ley Nº 26.485 ha sido un faro legal desde su promulgación en 2009, reconociendo y abordando la violencia de género en todas sus formas. Sin embargo, la comprensión y la aplicación de medidas específicas para contrarrestar la violencia económica todavía enfrentan desafíos significativos tanto en el ámbito doméstico como en el judicial.

Existen medidas de protección contra situaciones de violencia física, sexual y/o psicológica como es la prohibición de acercamiento. Pero poco se conoce sobre medidas tendientes a protegernos de la violencia económica…..

La Importancia de la Medida de No Innovar en la Protección de tus Bienes Compartidos

Una de las medidas protectoras fundamentales es la llamada "medida de no innovar", diseñada para proteger los bienes compartidos como vehículos, cuentas bancarias y otros activos cruciales. Sin embargo, esta medida a menudo se pierde en denuncias más generales de violencia familiar, limitando su efectividad.

Definiendo y Reconociendo la Violencia Patrimonial: Una Lucha por los Recursos Económicos

La Ley Nº 26.485 define en su art 5 la violencia patrimonial y económica como un intento de menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Esto incluye una amplia gama de acciones, desde la perturbación de la posesión de bienes, tenencia o propiedad de los bienes, hasta sustracción, destrucción de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, así como la limitación de ingresos y recursos financieros destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, como lo es a través de sus ingresos, subsumiendo a la mujer en la vulnerabilidad y denigración de su valor personal.-

Protección legal y Sanciones

La Ley Nº 26.485 también establece medidas de protección y sanciones para los casos de violencia contra las mujeres. Las medidas legales van desde la prohibición de acercamiento y contacto telefónico del agresor, hasta la exclusión del hogar, y también existen medidas de protección que pueden salvaguardar tus activos y tu bienestar, como el pedido de restitución de los bienes y/o prohibición de venta o enajenación de bienes patrimoniales comunes.

Las sanciones varían según la gravedad del hecho y pueden incluir desde multas hasta penas de prisión, como en el caso del alimentante moroso.-

En casos de violencia económica y patrimonial, se puede exigir junto a la restitución de los bienes sustraídos, la reparación del daño causado.

Legislación Comparada:

Si hablamos de un Pais que nos une en su cultura: España tiene casi el 12 % de las mujeres que sufre violencia económica en su día a día, según datos del informe de la Fundación Nantik Lum. El Gobierno Español ha incluido otras formas de violencia en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, por ejemplo, la financiera.

A nivel estatal en España, la VE aún no está tipificada como un delito, aunque con la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025) aprobada en noviembre de 2022, se advierten importantes esfuerzos en línea con la aplicación de dicho Convenio de Estambul. Por su lado, el marco normativo autonómico empieza a recoger ya numerosos ejemplos de legislación sobre VG en los que se contempla alguna referencia acerca de la prevención y protección contra la VE.

.El marco jurídico de atención es confuso e inespecífico. Desde la perspectiva judicial, mientras no exista un reconocimiento jurídico, las y los profesionales expertos reconocen que, con dificultades, un sabotaje laboral puede canalizarse como un delito de coacciones; mientras que, los delitos de control y de explotación económica, sólo pueden llevarse a juicio si se consigue demostrar su vinculación con la violencia psicológica y de control. Por su lado, en el impago de prestaciones, como mucho puede regularse la cuestión del impago de alimentos por el artículo 227 del Código Penal, lo que se pelea habitualmente mediante recurso judicial por la vía civil, salvo que se consiga demostrar que ha habido dolo por parte del maltratador simulando una insolvencia.

Se trata de una violencia especialmente cruel con una clara intencionalidad de daño prolongado. En la mayoría de los casos el agresor adopta conductas que no son espontáneas, sino fruto de una planificación esmerada, donde hay una intencionalidad manifiesta. En otros casos, el agresor es plenamente consciente de que las consecuencias se extenderán en el tiempo más allá de la acción inmediata. Para algunas de las expertas consultadas la forma de daño se aproxima al sadismo.

Tomando Acción: Reconociendo los Signos y Denunciando el Abuso

Reconocer los signos de violencia económica es el primer paso para tomar el control de tu vida. Desde el control financiero extremo hasta la manipulación de activos, cada historia de violencia económica es única pero igualmente importante de abordar. No esperes más, ¡únete a nosotras y toma el control de tu seguridad financiera hoy mismo

Abre los Ojos: Reconoce las Señales de la Violencia Económica

La violencia económica puede manifestarse de muchas formas sutiles pero igualmente dañinas. Aquí hay algunos ejemplos de situaciones que podrían ser motivo de denuncia:

Control Financiero Extremo

Limitar el acceso a tus propios ingresos, confiscar tus tarjetas de crédito o forzarte a entregar tu salario son tácticas comunes utilizadas para ejercer control y mantener a las víctimas en una posición de dependencia financiera.

Amenazas a tu Seguridad Laboral

El chantaje emocional y las amenazas de dañar tu reputación laboral pueden ser utilizados para coaccionarte a dejar tu empleo, so pretexto que estés más tranquila, o al cuidado de tus hijos, dejándote aún más vulnerable y dependiente del agresor. Debes estar atenta a los signos de maipulación.-

Aislamiento Financiero

Aislar a la mujer de sus redes de apoyo económico, como familiares o amigos que podrían ayudarla en momentos de necesidad, es otra estrategia utilizada para asumir el control total de los recursos financieros y patrimoniales.

Manipulación de Bienes y Activos

El agresor puede tomar el control de la administración de tus bienes, obligándote a firmar poderes de administración o cesiones de acciones en empresas, dejándote sin autonomía financiera y en una situación de vulnerabilidad.

Asimismo respecto a las cajas de ahorro comunes por ejemplo, es común que so pretexto de objetivos familiares, el agresor disponga de dichos bienes gananciales, y no los reponga nunca.-

Fraude Durante un Divorcio

Durante un proceso de divorcio, el agresor puede ocultar o transferir activos, firmar pagarés fraudulentos o adoptar otras tácticas deshonestas para evitar compartir equitativamente los bienes, lo que puede tener graves consecuencias emocionales y financieras para las víctimas.

Tomando Acción: No Dejes que la Violencia Económica te Silencie

Desenmascarar estas acciones requiere actuar con prontitud para evitar que sea demasiado tarde y demostrar que se trata de un caso de violencia patrimonial. Reconoce las señales, busca ayuda y toma el control de tu vida. No estás sola en esta lucha.

Conclusión

La legislación argentina reconoce la violencia patrimonial como una forma de violencia de género y establece medidas específicas para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores. Si has sido víctima de violencia económica, no dudes en buscar ayuda. Desde líneas telefónicas de ayuda hasta servicios de asesoramiento legal especializado, hay recursos disponibles para ti. Reconoce los signos, denuncia el abuso y toma el control de tu vida. Cada historia de violencia económica es única, pero juntas podemos desenmascarar estas acciones y crear un futuro más seguro para todas. No esperes más, ¡únete a nosotras y toma el control de tu seguridad financiera hoy mismo!

por CEDOC