La medicina ha avanzado de tal manera, que actualmente se realizan cirugías al feto dentro del útero materno

Dr. Beltramone.

Entendemos a la reproducción como un proceso continuo desde la concepción hasta el nacimiento. Nuestro objetivo no es únicamente lograr un embarazo sino acompañar a la paciente hasta el nacimiento de un nuevo ser. En este camino, un adecuado seguimiento ecográfico de la gestante permite el diagnóstico precoz de múltiples patologías fetales, algunas de ellas tratables previo al nacimiento.

Dr Gil Pugliese,

¿Qué es la medicina fetal?

La medicina fetal se encarga del diagnóstico de enfermedades fetales, principalmente de la detección de anomalías anatómicas y genéticas (diagnóstico prenatal), pero también involucra el tratamiento intrauterino de algunas patologías fetales (cirugía fetal). También permite identificar aquellas gestantes con riesgo aumentado de sufrir complicaciones del embarazo.

¿Por qué la medicina reproductiva y la medicina fetal están tan relacionadas?

Cuando hablamos de medicina reproductiva, por defecto pensamos en la atención de pacientes que por distintas razones necesitan de la medicina para concebir un embarazo, pero en realidad la reproducción humana no culmina en la concepción e implantación de un embrión dentro del útero, por el contrario, este evento es sólo el comienzo de la reproducción. Todavía resta transitar 40 semanas de embarazo. Las personas que buscan atención en reproducción no están buscando “embarazo”, en realidad están buscando un hijo sano. Si ampliamos el concepto de la medicina reproductiva y la entendemos como aquella que se encarga de la reproducción humana teniendo como objetivo el nacimiento de un niño sano, entonces debemos reconocer el rol fundamental de la medicina fetal y los cuidados obstétricos en el proceso. En esto radica el verdadero significado de embarazo respetado.

¿Entonces en la actualidad todos los centros de medicina reproductiva ofrecen atención en medicina fetal?

No, al contrario, es poco frecuente. Los centros más importantes de medicina reproductiva del mundo ya están impulsando este cambio de paradigma en la especialidad ofreciendo además atención en medicina fetal y obstetricia. No basta con felicitar a la paciente por tener un test de embarazo positivo y despedirla para que un nuevo grupo de profesionales, que no siempre conoce el camino transitado por la paciente, se haga cargo de su gestación.

¿Y las pacientes que concibieron a través de la reproducción asistida necesitan un cuidado obstétrico especial?

Exactamente, se considera que son un grupo de pacientes con riesgo elevado para algunas patologías maternas y fetales, principalmente por tratarse de pacientes que presentan más frecuentemente alguna enfermedad de base, y a menudo edad más avanzada.

¿Qué patologías maternas puede detectar la medicina fetal?

A través de la ecografía y estudios de laboratorio, pueden detectarse pacientes con riesgo aumentado para preeclampsia (hipertensión durante el embarazo) y parto pretérmino (nacimiento de un bebé prematuro), que son las dos principales causas de morbi-mortalidad materno-infantil. La buena noticia es que además se puede disminuir la ocurrencia de estas enfermedades en el grupo de alto riesgo mediante la administración de medicamentos específicos.

¿Y qué patologías fetales pueden tratarse en la vida intrauterina?

La lista de patologías es cada vez más extensa. Son patologías severas en las que en caso de no actuar corre riesgo la vida fetal o pueden dejar consecuencias graves. Destacaría como más frecuente el tratamiento de la espina bífida, patologías cardíacas, tumores fetales y complicaciones en embarazos gemelares que comparten la placenta, pero lo dejamos para una próxima entrevista si te parece.

por CEDOC