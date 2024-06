Taller Abierto por Mariana González

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Me conmueven todos los lenguajes artísticos. Hoy encuentro mi propia voz en el Dibujo y la Pintura, trato de poner en juego una contraposición entre naturaleza y cultura. Esto da cuenta de un sentido de pertenencia al arte contemporáneo y a ciertas problemáticas y reflexiones del lugar que ocupa el ser humano hoy, en su mundo natural y social. Coloco en escena lo orgánico, lo fluido, el movimiento y en contraposición, lo artificial, lo rígido, lo geométrico. La mancha como presentación de lo orgánico, en contrapunto, los trazos lineales, rectos que parecen deshacerse. Creando escenarios donde discuten y/o intentan unificarse, la ambigüedad, la incertidumbre, la energía del movimiento y la quietud.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

El Taller es “uno” de mis espacios de trabajo. Por un lado porque me voy trasladando según mis necesidades corporales y las necesidades de las obras. Entonces voy del Taller al living, al quincho, al patio, al taller de otro artista. El espacio que destino en mi casa para el atelier, es un muestrario, una cajonera, donde junto todos los objetos que tienen valor afectivo, simbólico, mis libros, los materiales y herramientas de trabajo. Me encuentro acá con la energía, recuerdos, motivos, ideas que me estimulan para crear. Por otro lado, por mi modo casi performático de abordar los procesos, me voy moviendo, a veces me hace falta estar descalza en el pasto, otras circular alrededor de las obras, mirarlas desde distintas perspectivas, a distintas horas del día. Diría que mi espacio de trabajo, es el mundo, mi mundo, esos lugares que voy habitando.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Generalmente, pinto sobre soportes de papel de color blanco de diversos tipos y tamaños, Desarrollo series interviniendo varios papeles a la vez, comienzo con una mancha, una línea en continuidad de un soporte a otro. Utilizo acrílicos, tintas, grafito negro, lápices de colores, carbonilla. Me gusta conservar lo azaroso: arrugas, pliegues del papel, roturas, salpicaduras, suciedad. Todo esto forma parte de mi universo afectivo, los incluyo dándoles valor como rastros, huellas de “ese” tiempo, de “ese” momento. Uno de los desafíos que se me presenta es, lograr la gestualidad que me permite el uso de la carbonilla, con otros materiales al pasar a formatos mayores y a la tela en lugar de papel.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Actualmente estoy armando una muestra colectiva con colegas a desarrollarse en el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Y un proyecto de exposición individual, donde intentaré jugar con artefactos tridimensionales que interactúen con Dibujos y Pinturas.

INSTAGRAM: artefacto.cultural

por CEDOC