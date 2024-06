“La Extracción de Datos Biométricos a cambio de Criptomonedas podría constituir una estafa, alerta el Dr. Juan Manuel Duarte Carvalhosa”

¿Qué es el escaneo de iris?

El iris es la parte coloreada del ojo, única en cada persona. El escaneo de iris es una

tecnología biométrica que utiliza el iris del ojo para identificar a las personas. Es una

forma muy precisa de autenticación, ya que el iris de cada individuo es único. Se utiliza

en una variedad de aplicaciones, desde el desbloqueo de teléfonos inteligentes hasta el

control de acceso en instalaciones de alta seguridad. El proceso implica la captura de

una imagen del iris y su comparación con una base de datos para verificar la identidad

de una persona. Es una tecnología avanzada que ha ganado popularidad en los últimos

años debido a su precisión y fiabilidad.

¿Qué opinas de las empresas que hacen este procedimiento a cambio de

criptomonedas?

En nuestro estudio, vinieron varias personas a consultar por este tema a fines del año

pasado. La manera de proceder era que, a la salida de los boliches de zonas como

Palermo, Ramos Mejía y San Miguel, se juntaba mucha gente en filas para que les

extraigan los datos biométricos a cambio de sumas de dinero, aproximadamente

trescientos mil pesos o criptomonedas. El tema es que, en la mayoría de los casos, la

gente por ignorancia o necesidad aceptaba, firmando y recibiendo el dinero como si

hubiera hecho el negocio de su vida. Tené en cuenta que el consentimiento viciado por

error en nuestra legislación hace nulo el contrato firmado, por eso estas firmas ponen

jurisdicción en otros países. No está demás decir que, a mi criterio, se configura una

estafa (art. 172 Código Penal) también por el ardid implementado y la operatoria

engañosa. Además, infringiría la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Tengan en cuenta que en países como España o Portugal esto está prohibido, pero ellos

tienen una ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, por ende

tienen mayor legislación en el tema, y acá hay muchas lagunas de derecho (como le

decimos nosotros cuando no hay leyes sobre ese tema) beneficiando la impunidad.

Además, si te fijas, hubo casos en que detuvieron a las personas que hacían esa

operatoria y eran delincuentes con vehículos con pedidos de secuestro, como pasó en la

salida del Boliche Pinar de Rocha en el mes de marzo de este año. Para mí, el escaneo

de iris viciado por error en el consentimiento es una estafa, es decir, la persona no sabe

realmente lo que está firmando y no conoce los riesgos de brindar esa información de su

intimidad. Su actuar es con total ignorancia o mala apreciación de la realidad; nótese

que muchos de ellos fueron también menores de edad quienes se sometieron a este

escaneo.





¿Qué recomendarías en esos casos?

Que las personas se asesoren bien con su abogado de confianza antes de tomar la

decisión y, en caso de duda por algo irregular, hagan la denuncia. Les paso los canales

para realizarla:

https://denunciaonline.policiadelaciudad.gob.ar/#/home

https://seguridad.gba.gob.ar/#/home

https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pfa/denuncias-de-delitos-federales

https://www.mpfcordoba.gob.ar/autogestion-de-denuncias-web/

