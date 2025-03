La Medicina Integral de la Dra. María Paola Donato: Un espacio para la mujer

Dra. Donato, ¿cómo surgió tu empresa?

Hace 25 años soy Ginecóloga y Obstetra. Trabajé en el sector público hasta el año 2015. Me formé en el Hospital Profesor A. Posadas.

Luego de sentir que había cumplido un ciclo, renuncié y comencé a buscar mi espacio, en el cual trabajar según mi filosofía de vida.

Fue una búsqueda intensa, pero como dice el refrán, el que busca encuentra, hallé un lugar hermoso en una zona residencial de Ramos Mejía y junto con un colega armamos este espacio que es mucho más que un consultorio.

Es un lugar donde ejercemos una medicina integral, personalizada y enfocada al cuidado personal desde la salud y no desde la enfermedad.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Podría decirte que realizo consultas ginecológicas y obstétricas, pero es mucho más que eso.

Brindo un espacio donde la mujer aprenda a conocerse y escucharse, que sea consciente de sus síntomas y desde ahí trabajarlos.

Un espacio donde se trabaja desde la salud, invirtiendo en ella. Buscando causas y no medicando síntomas. Intento que no se vayan con recetas, sino con información y herramientas para aplicar en bienestar. Crear conciencia, erradicando mandatos, desaprendiendo.

Además, realizo el control ginecológico.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Mi idea es seguir trabajando desde la salud, en medicina funcional, un concepto mucho más holístico que la medicina tradicional.

En sí, es LA MEDICINA. Lamentablemente nos perdimos en el camino.

Tengo planes de realizar talleres, charlas, videos, todo lo que sume para generar conciencia.

Tengo una página en Instagram donde subo contenido.

También mi línea de suplementos que voy ampliando paulatinamente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En realidad nunca me puse a pensar en eso. Solo pensé, ¿qué me gustaría sentir cuando me siento enfrente de un profesional?

A veces, como paciente, tuve buenas experiencias y otras mejor no recordar. Desde ahí, me propuse trabajar en darle a la mujer, contención y amparo. Brindarle información, darles un espacio donde hablar tranquilas y expresar emociones. Y ayudarlas a que ellas mismas reconozcan el problema. Comulgo con esa medicina que integra cuerpo, mente y alma

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

El camino recorrido con aciertos y muchos errores, me hizo lo que soy y me trajo hasta acá. Y hoy estoy contenta con eso. Amo mi trabajo. Disfruto de mi consultorio y creo que desde mi lugar aporto un grano de arena para cambiar las cosas.

Datos de contacto:

Dirección: Pueyrredón 236 – Ramos Mejía 3ª

Celular: 112528-5174

Mail: [email protected]

Instagram: dra.paoladonato

Web: www.drapaoladonato.com.ar

por CEDOC