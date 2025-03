¿El seguro cubre la inundación? Todo lo que necesitas saber

Seguro Automotor

Terceros Completo con Inundación: Si la póliza incluye esta cobertura, el siniestro estará cubierto. Puede tener un límite (porcentaje de la suma asegurada) o una franquicia, pero siempre estará contemplado el daño. Terceros Completo Común (sin inundación explícita): Solo cubrirá si se configura la destrucción total, es decir, si el costo de reparación supera el 80% del valor del auto.} Todo Riesgo: No todas las pólizas detallan la cobertura de inundación, pero en estos casos se activará si el daño supera la franquicia contratada.

¿Qué hacer si tu auto se inundó?

Revisá tu póliza para ver si incluye inundación y bajo qué condiciones. Documentá el daño con fotos y videos. Contactá a tu aseguradora lo antes posible. Esperá la inspección del perito para la evaluación del daño. Conservá todos los comprobantes y documentación del siniestro.

Seguro de Hogar

¿Qué se cubre y qué no?

Lamentablemente, la mayoría de las polizas de hogar NO cubre la inundación, lo que suelen cubrir estas polizas son dos ítems que tienen que ver con este hecho pero que no especifíca la inundación:

Huracán, Vendaval, Tornado y Ciclón (HVTC): Es lo que generalmente cubren las pólizas estándar, aunque se contrata como adicional.

Daño por agua: Lamentablemente lo que cubre son filtraciones, rotura de cañerías o desbordes internos. No es lo mismo que una inundación donde el agua viene del exterior.

Estos hechos inesperados son los que terminan generando la demanda de nuevas coberturas, por lo que creo que es un gran momento para que las compañías empiecen a vender la cobertura de inundación como adicional.

Integral de Comercio / Todo Riesgo Operativo

La cobertura depende del contrato. Algunas pólizas incluyen daños por inundación, pero no es generalizado. Es fundamental revisar la póliza y consultar con la aseguradora para saber si el negocio está cubierto.

Conclusión:

Es clave conocer las coberturas de tu seguro antes de un siniestro. En el caso de los hogares, la inundación no está contemplada en la mayoría de los planes, y este evento podría ser un llamado de atención para que las aseguradoras comiencen a ofrecerla.

