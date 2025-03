La muerte: entre el misterio y la presencia

Es interesante notar cuántas acciones le atribuimos a la muerte. Decimos que llega y se va, que se acerca o se aleja, que se asoma, irrumpe, sorprende, toca… incluso que nos pisa, como canta Serrat.

Quizás, en su misterio, nos vemos tentados a imaginar sus intenciones, como si tuviera voluntad propia. Pero en el acompañamiento a personas en el final de la vida, aprendemos que la muerte no posee intención alguna. No actúa, no elige, no decide. Simplemente es. Su presencia es inevitable, más allá de cualquier conjetura humana.

La muerte "es", como el nacimiento "es"

Cuando pensamos en el nacimiento, rara vez lo dotamos de intencionalidad. A excepción de frases como “se adelantó” o “se complicó”, no solemos proyectar sobre el nacer la misma idea ominosa que cargamos sobre la muerte. Sin embargo, nacer y morir son los dos polos inseparables de la vida, no enemigos, sino hermanos gemelos de un mismo ciclo.

Un ejercicio de conciencia

Te propongo una práctica reflexiva: cada mañana y cada noche, tomate un momento para repetir en tu interior: "Un día más, un día menos".

Observa qué despierta en vos esa frase: ¿Cómo reacciona tu mente? ¿Qué emociones surgen? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Notar lo que empieza y lo que termina nos permite reconocer la muerte no como una amenaza, sino como una presencia que da sentido a la vida.

Acompañar para transformar

Desde El Faro, trabajamos para abrir espacios de conversación sobre la muerte y el duelo, ayudando a que dejen de ser temas tabú y puedan integrarse con naturalidad en nuestra vida cotidiana. Acompañamos a quienes transitan el final de la vida y a sus familias, sosteniendo la importancia del cuidado, la escucha y la presencia en esos momentos esenciales.

Hablar de la muerte es, en definitiva, hablar de la vida. Cuando dejamos de temerle, aprendemos a valorar cada día con más profundidad. Comprender que el tiempo es finito no es una sentencia, sino una invitación a vivir con mayor entrega, sin postergar lo importante.

Te invitamos a ser parte de esta conversación. Conocé más sobre nuestro trabajo en elfaroasociacion.org.ar.

por CEDOC