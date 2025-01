La prestigiosa psicologa uruguaya que revoluciona sudamerica

Cómo fueron tus inicios en el rubro?

Desde mis 9 años tenía la convicción de que quería ser Psicóloga y ante la típica pregunta que se les suele hacer a los niños “ qué vas a ser cuando seas grande”, mi respuesta era siempre la misma y se mantuvo invariable durante el transcurso de los años.

Siempre supe que la psicoterapia y el área clínica eran mi pasión y es por eso que decidí estudiar mi segunda profesión que duro 4 años; la de psicoterapeuta cognitivo conductual y luego la de psicoterapeuta EMDR, área donde cada año continúo mi formación y actualización, básicamente en España y Estados Unidos.

Sos una psicoterapeuta multifacética: Conferencista, podcaster, columnista, escritora, comunicadora...

Hace un tiempo que elijo repartir mi agenda laboral entre la consulta particular, mis columnas escritas en medios nacionales e internacionales con una presencia permanente en medios masivos de comunicación tales como ; radio, programas de TV, notas en revistas, episodios de podcast como invitada, en redes sociales, tanto a nivel nacional como internacional.

Mi podcast de salud mental “ConscienteMente con Sabina Alcarraz” del cual me encargo de todo el proceso de creación, locución y dirección.

Las conferencias corporativas, para marcas y organizaciones realmente las disfruto mucho, ya que comunicar sobre salud mental es otra de mis grandes pasiones además de la atención a pacientes en mi consultorio.

Sos la especialista pionera en Psicoestética en Uruguay y Latinamérica ¿ Cómo surge?

Asi, es. Es una gran orgullo para mi poder realizar este abordaje desde Uruguay para toda Sudamérica en modalidad on line. Tengo un primer conctacto con el concepto de psicoestética en el año 2022 en Barcelona y luego lo traigo a Uruguay y lo comienzo a desarrollar y ampliar, brindado soporte y orientación psicológica a todos los pacientes que se realizan tratamiento estéticos, desde un peeling facial hasta una cirugía estética. Este abordaje ha resultado sumamente innovador, ya que no existía un abordaje donde se trabajar en salud ( no se aborda patología) en pocas consultas.

Que desafíos y proyectos tenes de cara a este año 2025

Proyectos varios como es habitual, de lo que se puede contar; en marzo estaré lanzando mi libro en Uruguay, aún no puedo dar detalles al respecto pero si puedo sugerir a mis seguidores que se mantengan atentos a mis redes sociales donde encontrarán todas las novedades.

