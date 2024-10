Las franquicias de Abelson siguen creciendo

La apertura de Abelson Express en Pilar comenzó a gestarse a mediados del año 2019 y a los pocos meses, el 16 de octubre de ese año, se firmó el contrato de franquicia. Tras el diseño y los preparativos, todo quedó listo para la inauguración a mediados de marzo 2020: “Avizorábamos la apertura con toda la emoción e ilusión que eso implicaba y sin darnos cuenta lo que se venía, cuando el 19 de marzo del 2020 se decreta la cuarentena obligatoria fruto de la pandemia de Coronavirus”, compartió el gerente general de Abelson Pilar, Ruben Cid.

Recién pudieron regresar al local a mediados de mayo de 2020: “Cuando volvimos, el contexto de trabajo había cambiado 360 grados. Los inicios no fueron realmente fáciles, abrimos en plena pandemia, no nos conocía nadie, no circulaba nadie por las calles, las obras estaban cerradas”, y agregó: “Nuestro primer año de franquicia fue muy difícil y gracias al apoyo que tuvimos de Abelson Central en todo sentido, pudimos empezar este camino fascinante de desarrollar una franquicia Abelson Express”.

Sobre la elección de la ubicación del local, Ruben Cid afirmó: “Elegimos Pilar porque era una zona que conocíamos, pertenecemos al gremio de la construcción y conocíamos del rubro de venta artículos sanitarios; poner una franquicia nos pareció y nos sigue pareciendo una buena forma de inversión y Pilar era la zona a desarrollar comercialmente, algo que hoy seguimos sosteniendo”.

Emprender tiene muchos desafíos. Al respecto, señaló: “Nos tuvimos que adaptar a las condiciones que el mercado va imponiendo, pero todo esto es más sencillo con los lineamientos que Abelson va dando. Estos años logramos un crecimiento que nos permite consolidar las bases de nuestra franquicia”.

Oportunidades para desarrollar negocios

Con una trayectoria de casi 60 años desde la apertura de su Casa Central de Avenida Gaona 3334 en Flores y el objetivo de crecer tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el norte del conurbano bonaerense, hace 10 años desarrolló el programa Abelson Express para aumentar los puntos de venta y acercar sus productos a nuevas localidades. Hoy cuenta con 9 locales propios y franquiciados, y apuesta a seguir expandiendo el negocio.

Abelson ofrece una amplia gama de productos como accesorios, bachas, piletas, mesadas, griferías, sanitarios y muebles para baños y cocinas. Además, brinda soluciones para instalaciones de agua, calefacción, desagües, gas, herramientas, bombas de agua y presurización y todo lo necesario para conectarlas. Allí se podrán encontrar también termotanques, calderas y calefactores.

Ofrecen asesoramiento personalizado, soporte post-venta y entregas a domicilio, y trabajan con las marcas más reconocidas del rubro, como FV, Ferrum, Roca, Peisa, Piazza, Peirano, Acquasystem, Saladillo, Rheem, Baxi, Johnson, Ariston, Rotoplas, Affinity, Rowa, Espa, Fluvial, Grundfos, Motorarg, entre otras.

Para más información sobre las franquicias de Abelson, pueden contactarse a través del correo electrónico: [email protected].

por CEDOC