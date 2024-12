Laura Gómez: De Avellaneda al Éxito Profesional con Perseverancia y Honestidad

Oriunda de un barrio humilde en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Laura vivió hasta los 29 años en un entorno marcado por limitaciones económicas, pero lleno de valores transmitidos por sus padres. “Ellos me inculcaron la importancia de la educación para poder tener un mejor futuro. A su manera y con una gran sobreprotección, me dieron lo que ellos no tuvieron”, recuerda.

Desde temprana edad, Laura mostró una determinación inquebrantable. Tras terminar la escuela secundaria, decidió estudiar la carrera de Contadora Pública, mientras trabajaba en diversos rubros para sostenerse. Sin embargo, a los 20 años enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida: ser madre soltera. “Tener y criar sola a mi hija, que hoy tiene 24 años, fue muy difícil, pero nunca abandoné mi objetivo. Me recibí a los 33 años, y esa fue una de las mayores conquistas de mi vida”, cuenta con orgullo.

En 2018, Laura tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: renunció a su último empleo para comenzar su propio emprendimiento. “No estaba preparada, tuve mucho miedo y pasé por momentos muy difíciles, pero no podía seguir postergando mis sueños”. Con solo una notebook de segunda mano y el espacio que una amiga le prestó en su estudio contable, dio los primeros pasos en una aventura profesional que, aunque comenzó con dificultades, hoy la encuentra consolidada.

Actualmente, Laura trabaja desde su casa en un espacio que refleja su esfuerzo y dedicación, ofreciendo servicios contables online a una variada cartera de clientes que incluye Pymes, responsables inscriptos y monotributistas. Su especialidad es el área de impuestos, brindando asesoramiento constante, liquidación de impuestos y sueldos, confección y presentación de balances, y certificaciones de ingresos.

Más allá de los servicios técnicos, Laura destaca que la relación con sus clientes se basa en la honestidad y el trato cordial. “Mi prioridad es que el cliente se sienta seguro y confiado al dejar sus intereses en mis manos. La honestidad y el trato cordial son pilares fundamentales para mí”.

Al reflexionar sobre su camino, Laura no duda en afirmar que todas las dificultades que enfrentó fueron necesarias para construir la mujer que es hoy. “Tuve que pasar por cada una de esas situaciones para aprender a confiar en mí, valorarme y ser fiel a mí misma. No cambiaría nada de mi pasado”. Con esa convicción, Laura continúa trabajando en su evolución personal y profesional, demostrando que, con esfuerzo y autenticidad, los sueños son alcanzables.

La historia de Laura Gómez es un testimonio de superación que inspira a quienes enfrentan adversidades y buscan la manera de transformar los desafíos en oportunidades.

Laura Gomez

Contadora Pública U.B.A

WhatsApp: 1144392227

Instagram: lauragomezcontadora

Web: www.contadoralauragomez.com

por CEDOC