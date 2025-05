Laura Vigliarolo. Autoexigencia en rehabilitación. El peso invisible de amar perfecto.

Cuando amar se vuelve una carga, el amor deja de ser refugio y se convierte en tarea.

Desde afuera, todo parece bien.

Paula está sentada en el sillón, una taza de café en mano, junto a su pareja. La escena es serena, casi de postal. Pero si pudiéramos entrar en su mente, veríamos otra historia: la de una mujer que, incluso en el amor, no logra soltar el control.

Paula quiere una relación donde haya apoyo, contención, conexión profunda. Sueña con sentirse elegida, vista, acompañada. Pero hay algo que le molesta: espera que todo eso llegue sin tener que pedirlo. Que el otro intuya, la lea entre líneas, adivine en sus silencios.

Y cuando eso no sucede, no lo dice. Lo esconde y se endurece.

Porque para Paula —como para muchas mujeres autoexigentes—, pedir duele. Pedir la hace sentir vulnerable, expuesta, como si fallara en algo que debería salir naturalmente.

Durante años creyó que el amor verdadero no debía negociarse ni explicarse. Que si tenía que pedir, ya estaba perdiendo. Y sin darse cuenta, cayó en su propia trampa: la de convertir el amor en otra tarea, en otro espacio donde demostrar que puede con todo.

Pesa demasiado.

Cuando la autoexigencia se cuela en la pareja, la relación pierde frescura. Se vuelve rígida. El vínculo, que debería ser refugio, se convierte en un territorio más donde rendir examen.

Y Paula, que tanto desea sentir que puede descansar en el otro, termina agotada… y sintiéndose sola.

La buena noticia es que no tiene que seguir así.

Como coach y mentora en relaciones afectivas de mujeres autoexigentes, acompaño a muchas como Paula a descubrir que amar perfecto no es amar más.

Que el amor real no necesita demostraciones constantes de fortaleza.

Que pedir lo que necesitamos no debilita el vínculo, sino que lo hace más humano.

Que mostrarse vulnerable no es una amenaza, sino el puente hacia una unión más íntima..

Tal vez ese sea el mayor acto de amor propio dentro de una pareja:

Dejar de exigirse incluso al amar.

Pedir lo que esperamos, mostrar lo que nos asusta y abrir la puerta a lo imperfecto.

Ahí, donde el amor se hace humano, aparece algo nuevo y precioso: el alivio de saberse amada…sólo por ser.

Prometeme que vas a intentarlo. Verás que todo cambia, porque te aseguro que hay otra manera de vivir.

por CEDOC