Natalia Estanguet, ¿cómo fueron los inicios del Bodegón?

Nuestra odisea con Lucas arranca en el año 2004 cuando nos conocimos; los dos veníamos de relaciones fallidas.

Lucas trabajaba en el bar de su padre, de nombre América, yo vivía en ese entonces a unas cuadras del bar. Una noche, salgo a comprar cigarrillos al kiosco que funcionaba dentro del bar, me di cuenta que me estaba siguiendo un hombre, no sé si me quería robar, yo había olvidado el celular en mi casa, y le pedí prestado el teléfono a Lucas para llamar a mi hermana para que me viniera a buscar, pero Lucas hizo que me acompañe un mozo del bar hasta mi casa; y cuando se iba retirando el mozo me entrega un papel que le había dado Lucas, donde decía “este en mi número, llámame”.

Pasado unos días lo llamé, empezamos a salir, a conocernos, el seguía trabajando con su padre en el bar, y yo seguía trabajando en la Municipalidad de Escobar. A él le gustaba la gastronomía y a mí también. Y así empezamos a dar forma a nuestro sueño de tener una casa de comidas.

En el año 2016 se nos da la oportunidad de arrancar formalmente con nuestro proyecto, ya que una persona conocida vendía un fondo de comercio del negocio gastronómico que tenía. El local no era muy grande, pero por la ubicación era estratégico. Fue así que nos decidimos, juntamos todos los ahorros que teníamos, y vendiendo también nuestro único vehículo, compramos el fondo de comercio.

Al principio continuamos con el mismo rubro que tenía el comercio que compramos, que era la elaboración y venta de pizzas y empanadas, pero nos dábamos cuenta que las personas pedían otra cosa, y nos decidimos a dar un giro de 180 grados, y arrancar con nuestro sueño de tener un “BODEGON”, naciendo formalmente así, “LO DE LUCAS BODEGON” (by Natalia Estanguet).

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Actualmente, Lo de Lucas Bodegón ofrece la más amplia variedad de servicios gastronómicos estilo comida casera; tanto para el consumo dentro del local, como así también, para servicio de delivery.

¿Cómo proyectan a la marca en el mediano plazo?

Junto con nuestro equipo, estamos trabajando para que Lo de Lucas Bodegón se convierta en el nombre por excelencia en servicios gastronómicos estilo comida casera tipo Bodegón.

Además, dentro de poco tiempo estaremos lanzando formalmente nuestra franquicia, para que todos aquellos emprendedores que sueñan con tener un bodegón como el nuestro, hagan también su sueño realidad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Además de tener la mejor de las atenciones por parte de nuestro personal, manejar precios totalmente accesibles, y siempre cocinar con materia prima de alta calidad.

A su vez, lo que ciertamente nos diferencia es que nuestros platos son “Exageradamente abundantes y muy ricos”; en Lo de Lucas Bodegón, comes hasta que decís ¡“Basta no doy más”!

Si comenzaran nuevamente, ¿qué harían diferente?

Nuestros comienzos fueron duros, y en muchos momentos muy difíciles; pero esas adversidades fueron justamente los que nos forjaron y prepararon para ser quienes somos actualmente.

Lo único que haría de distinto seria ¡“Soñar con más fuerza”!

Tel: 03484430751

por CEDOC