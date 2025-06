Modo urgencia crónica: el virus silencioso de las organizaciones

Hoy, muchas empresas funcionan en lo que llamo *modo urgencia crónico*. El mail que no puede esperar, el pedido “para ayer”, la reunión improvisada, la sensación de estar todo el día haciendo… sin llegar.

Esto no solo agota los cuerpos; desgasta vínculos, ahoga la creatividad, desdibuja estrategias y deja fuera lo importante: pensar, decidir con enfoque, conversar lo que duele.



Cuando esto se vuelve el paisaje habitual, el clima laboral se enrarece, el malhumor crece, los líderes se sienten solos, la gente empieza a enfermar y no siempre con síntomas médicos; a veces, es otra forma de enfermedad: el desgano, la desconexión emocional, el ausentismo, la “presencia vacía”. Es la salud emocional la que empieza a fracturarse.





Una empresa no se construye solo con procesos y productos se construye con personas. Y si esas personas están mal, tarde o temprano el negocio también lo estará. Cuidar la salud emocional no es un lujo: es cuidar lo más valioso que una empresa tiene.



Hace poco, en una sesión con un gerente, me dijo:

—No sé cómo frenar esta rueda. Me preguntan todo el tiempo lo mismo. Estoy saturado.

Le propuse parar, respirar y hablar con su equipo, contar cómo se sentía, preguntarles qué necesitaban.

El primer paso fue crear protocolos, roles definidos y guías de acción para que no dependieran todo el tiempo de él.

No es magia. Pero fue el inicio de algo distinto: un liderazgo más cercano, más humano, que los conectó con lo esencial.

Repito: no es magia. Es un proceso, requiere práctica, conversaciones valientes y compromiso sostenido.





Y vos, que estás leyendo esto...



- ¿Qué tipo de conversaciones hay en tu empresa?

- ¿Estás apagando fuegos… o diseñando el futuro?

- ¿Cuánto hace que no preguntás cómo se siente tu equipo?

- ¿Si corren… hacia dónde van realmente?

- ¿Cuánto más puede sostenerse esta forma de trabajar?



Quizás sea tiempo de dejar de correr.

Y empezar a poner en el centro lo que de verdad importa.

