No hace falta saber montar: así es una sesión real de Coaching con Caballos

Cuando la mayoría de las personas escucha "coaching con caballos", lo primero que imagina es a alguien subido a un caballo. Nada más lejos de la realidad.

En el Coaching Asistido con Caballos no se monta. No se necesita experiencia ecuestre previa. Lo que importa es lo que ocurre cuando te acercás a uno.

¿Qué pasa en una sesión?

Una sesión transcurre pie a tierra, en contacto directo con el caballo. No hay sillas, no hay escritorios. Hay presencia, hay silencio, y hay un animal que responde —sin juzgar, sin filtros— a lo que estás sintiendo en ese momento.

Antes de ingresar al espacio con el caballo, el coach trabaja con el cliente para identificar qué está buscando: una decisión difícil, un vínculo que no fluye, un liderazgo que no termina de consolidarse. Si la persona no tiene claro qué está buscando, primero se la invita a observar, notar el entorno, su propia respiración y sus reacciones. Recién después, se propone un acercamiento muy gradual hacia los caballos, respetando sus tiempos y sensaciones.

El encuentro: El cliente entra al espacio con el caballo sin una consigna rígida. Puede acercarse, observar, moverse. El caballo reacciona: se acerca o se aleja, busca contacto o mantiene distancia, cambia su postura y su respiración.

Biofeedback en tiempo real. Lo que hace único a este proceso es que el feedback es inmediato. El caballo responde en el momento exacto en que algo cambia en vos: cuando tomás una decisión clara, cuando aparece la duda, cuando el cuerpo dice una cosa y la mente dice otra. No hay interpretación diferida, la información llega al instante.

¿Por qué los caballos?

Durante miles de años su supervivencia dependió de leer el estado emocional de quienes los rodeaban. Esa habilidad está intacta: perciben tensión, calma o indecisión mucho antes de que la persona sea consciente de lo que siente. Son el feedback más honesto que existe.

¿Cuánto dura?

Una sesión individual dura entre 50 minutos y una hora. Las sesiones con equipos pueden extenderse a media jornada o jornada completa. No existe una cantidad fija de encuentros: hay personas que vienen con una pregunta puntual y encuentran lo que necesitan en una sola sesión, otras eligen un proceso más sostenido.

¿Para quién es?

Para cualquier persona en un momento de cambio, decisión o búsqueda. Para líderes que sienten que algo no termina de funcionar. Para quienes quieren desarrollar su inteligencia emocional más allá de lo teórico. No hace falta ningún conocimiento previo sobre caballos, solo disposición para observar y hacerse preguntas honestas.

Si querés conocer más sobre el proceso, podemos tener una conversación inicial para poder responder tus consultas.

Agustina Zubiarrain

Coach Ontológico/Ejecutivo

Coaching con Caballos

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[email protected]

@agustina.zubiarrain

por CONTENT NOTICIAS