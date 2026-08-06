Espacio Terapéutico Amanecer expande su modelo de atención con nuevas sedes y una alianza estratégica con la Universidad Nacional de Pilar

En un contexto donde las adicciones y los consumos problemáticos representan uno de los principales desafíos para la salud y el tejido social, Espacio Terapéutico Amanecer da un nuevo paso en su crecimiento institucional con la apertura de sedes en Pilar y La Lonja. La expansión busca acercar tratamientos residenciales y ambulatorios a más personas y fortalecer un modelo de atención que integra el abordaje clínico, psicológico, familiar y comunitario.

Las nuevas sedes se incorporan al Programa Terapéutico Amanecer con una propuesta interdisciplinaria integrada por psicólogos, psiquiatras, operadores socioterapéuticos, psicólogos sociales, consejeros en adicciones, profesionales de la nutrición y especialistas de distintas áreas. El objetivo es ofrecer respuestas acordes a una problemática compleja que requiere dispositivos accesibles y equipos preparados para acompañar cada proceso de recuperación.

Pero el crecimiento de la institución trasciende la ampliación de su capacidad asistencial. Como parte de esta nueva etapa, Amanecer fortalece su articulación con la Universidad Nacional de Pilar para generar espacios de intercambio entre la formación académica y la práctica profesional. La iniciativa contempla la continuidad y ampliación de pasantías para estudiantes de Psicología, la realización de conversatorios, el desarrollo de ciclos universitarios de prevención de adicciones y consumos problemáticos, además de cursos, seminarios y propuestas de capacitación destinadas a futuros profesionales.

La alianza también incorpora nuevos proyectos vinculados con la comunicación digital, las nuevas tecnologías y el streaming, permitiendo que estudiantes de estas áreas participen en el desarrollo de contenidos institucionales y estrategias de difusión orientadas a la prevención y la concientización.

En paralelo, a través de su Dirección de Capacitación y Difusión, Amanecer proyecta una agenda de formación especializada destinada a profesionales, operadores, estudiantes, personas en recuperación y familiares. Las actividades abordarán temáticas como neurociencias aplicadas a las adicciones, prevención de recaídas, nutrición, Modelo Minnesota, Programa de los Doce Pasos, acompañamiento familiar y formación de operadores socioterapéuticos, con el propósito de contribuir a la profesionalización de quienes trabajan en este campo.

La institución también apuesta por la comunicación como herramienta preventiva mediante la producción de contenidos audiovisuales, entrevistas y transmisiones en streaming realizadas desde la propia comunidad terapéutica. La propuesta busca acercar información confiable, compartir experiencias de recuperación y generar espacios de reflexión para pacientes, familias, profesionales y la comunidad.

Con esta expansión, Espacio Terapéutico Amanecer reafirma una proyección que combina asistencia, formación y trabajo conjunto con el ámbito universitario, consolidando un modelo que no solo amplía el acceso al tratamiento, sino que también promueve la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas herramientas para abordar una problemática que demanda respuestas cada vez más integrales.

Lisandro Jury (Director de Espacio Terapéutico Amanecer)

Tel: 2345 40-0002

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Ubicación:

Del Viso, Pilar, Pablo Nogues, Tortuguitas, Campana

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por CONTENT NOTICIAS