Alquiler asegurado: la propuesta de Petrini que brinda previsibilidad a los propietarios

Cobrar en tiempo y forma es una de las principales preocupaciones de quienes tienen una propiedad en alquiler. Para brindar mayor tranquilidad, Petrini Gestión Inmobiliaria ofrece un sistema de cobro asegurado mediante el cual abona al propietario el canon locativo en la fecha estipulada, aunque el inquilino se demore en realizar el pago.

De esta manera, la inmobiliaria asume el riesgo de mora y se ocupa de las gestiones de cobranza, liberando al propietario del seguimiento de vencimientos, movimientos bancarios y reclamos.

Además, Petrini ofrece a los inquilinos distintas alternativas de pago y realiza un control activo con avisos y alertas tempranas. El propietario, por su parte, recibe una liquidación clara, unificada y con el correspondiente detalle contable.

Esta modalidad, poco habitual en el mercado inmobiliario, refleja el compromiso de Petrini con una gestión profesional, transparente y personalizada. El servicio está disponible para cualquier propietario que confíe la administración de su inmueble a la firma y no representa un costo adicional frente a los esquemas tradicionales.

Si estás en Córdoba y sos propietario de un inmueble que querés alquilar, Petrini te ofrece una administración con respaldo, previsibilidad y cobro asegurado.

Teléfono: 3516599907

Horario de atención: lunes a viernes, de 9 a 18 hs.

Dirección: Ayacucho 330, Córdoba Capital.

por CONTENT NOTICIAS