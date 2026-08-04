Decidir en compañía

Durante muchos años asocié los directorios con conceptos como estrategia, gobierno corporativo, control o creación de valor. Todos ellos son ciertos. Sin embargo, hace poco descubrí un beneficio mucho más humano y, probablemente, uno de los más valiosos.

En los últimos meses acompañé a una empresa familiar con más de treinta años de trayectoria en la implementación de su primer directorio. Como ocurre en muchas pymes argentinas, la dueña había construido el negocio tomando prácticamente todas las decisiones importantes en soledad. No porque quisiera concentrar el poder, sino porque así había aprendido a liderar. Con el tiempo, esa dinámica comenzó a generar un efecto conocido: cada decisión relevante recaía sobre ella y terminaba impactando en sus socios, en el equipo de management y, por supuesto, en ella misma.

Uno podría pensar que el mayor cambio que produce un directorio es incorporar mejores prácticas, profesionalizar la gestión o aportar una mirada estratégica. Todo eso sucedió. Pero hubo algo que me llamó mucho más la atención.

En una de nuestras reuniones, la dueña comentó casi al pasar: "Qué alivio es no tener que decidir todo sola".

Esa frase resumía el verdadero cambio.

Un buen directorio no reemplaza al líder ni decide por él. Tampoco diluye su responsabilidad. Lo que hace es enriquecer el proceso de decisión. Obliga a escuchar argumentos diferentes, cuestionar supuestos, considerar riesgos que quizás no estaban sobre la mesa y validar intuiciones con otras experiencias.

Las decisiones siguen siendo difíciles. Lo que cambia es que dejan de ser solitarias.

En un contexto donde las empresas enfrentan mercados cada vez más inciertos y complejos, solemos hablar de la importancia de contar con más información. Yo creo que el verdadero diferencial está en contar con mejores conversaciones.

Porque decidir mejor no siempre significa tener la respuesta correcta. Muchas veces significa haber formulado las preguntas correctas junto a las personas indicadas.

Quizás ese sea el mayor aporte de un directorio profesional: transformar la carga de decidir en una responsabilidad compartida. Y cuando eso ocurre, no solo mejoran las decisiones. También mejora la calidad del liderazgo.

Luciana Ercoli

Fundadora de Insight Strategy & Finance. Consultora en estrategia, finanzas y gobernanza corporativa. Profesora de la Universidad de San Andrés y directora independiente. Acompaña a empresas y directorios en sus procesos de profesionalización y toma de decisiones.

por CONTENT NOTICIAS