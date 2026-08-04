¿Amor o dependencia? Cuando la necesidad de ser elegido también llega al trabajo

Solemos asociar la dependencia emocional con las relaciones de pareja, pero este patrón no termina cuando cruzamos la puerta de una oficina. Muchas de las formas en que nos vinculamos en el trabajo también están atravesadas por la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo y la dificultad para poner límites.

Desde la psicología, la diferencia entre amar y depender radica en un aspecto central: la libertad de elegir. Cuando una persona siente que su valor depende de que otro la necesite, la relación deja de sostenerse desde el deseo y comienza a organizarse alrededor del miedo a perder ese vínculo. Lo mismo puede ocurrir en el ámbito laboral ya que los espacios de trabajo son un escenario ideal para que se desplieguen nuestros patrones vinculares más profundos.

Quienes presentan este tipo de funcionamiento suelen asumir más responsabilidades de las que pueden sostener, evitan expresar desacuerdos, tienen dificultades para delegar o decir "no" y experimentan una fuerte necesidad de reconocimiento. En apariencia, pueden ser colaboradores altamente comprometidos. Sin embargo, muchas veces ese compromiso no nace de la motivación, sino del temor a no ser suficientes. Con el tiempo, este patrón aumenta el riesgo de estrés crónico y agotamiento.

Para las organizaciones, comprender estos mecanismos también es una oportunidad. Equipos saludables no se construyen únicamente con beneficios o incentivos, sino promoviendo culturas donde las personas puedan expresar desacuerdos, establecer límites y sentirse valoradas más allá del rendimiento permanente. Cuando la única forma de sentirse reconocido es produciendo más, el riesgo de dependencia hacia el trabajo o hacia la aprobación de los líderes también aumenta.





Porque las relaciones que favorecen el crecimiento —en la pareja y en las organizaciones— no necesitan que una persona deje de ser quien es para sentirse aceptada. Los vínculos más saludables son aquellos que permiten pertenecer sin perder la propia identidad.



La buena noticia es que estos patrones pueden modificarse. Analizarlos permite comprender el origen de estas formas de vincularse, fortalecer la autoestima, desarrollar recursos emocionales y construir relaciones más sanas y equilibradas tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

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por CONTENT NOTICIAS