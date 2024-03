Perspectiva de Grupo IEB: Un vistazo critico a los 100 días en los mercados

El comienzo: los mercados recibieron con agrado el enfoque orientado hacia la ortodoxia fiscal en lugar de la propuesta de dolarización, que nunca se terminó de entender cómo se hubiese podido instrumentar, al menos en aquel momento.

Encendiendo la motosierra: lanzado el programa, se generó el debate de si el ajuste fiscal es un ancla en sí misma o si es la condición necesaria para darle sostenibilidad a otra ancla, como sería la cambiaria. Más allá del debate, no había dudas sobre la convicción del presidente y del ministro de Economía en el ajuste. La duda se instaló en la viabilidad política y social.

El test político: según el oficialismo, haber retirado la Ley Ómnibus fue una jugada estratégica, pero genera dudas cómo se manejó el liderazgo del bloque de la LLA. El escalamiento del conflicto con gobernadores terminó afectando a los activos financieros, por lo que el mercado festejó la jugada del “Pacto de Mayo”. El rechazo del Senado al DNU era un evento probable, pero por el momento el mercado asume que la oposición no lograría reunir los 129 votos para rechazarlo, por lo que no generó impacto negativo. Hasta el momento, hubo mucho ruido y pocas nueces. No obstante, el ministro de Interior está intentando reflotar una Ley Ómnibus 2.0, pero cuya suerte no está asegurada.

A la motosierra se suma la licuadora: el presidente prometió superávit y lo cumplió, aun en febrero con una caída real en los ingresos de 6,25%. El superávit fue logrado con un recorte real promedio en el bimestre de 33,0% en los “gastos corrientes” y de 86,9% en los de “capital”. También su cumplió con la promesa de cortar la obra pública. Profundizando el análisis, las “jubilaciones y pensiones contributivas” sufrieron un recorte real del 38,0%, lo cual más temprano que tarde se desacelerará, dado que alguna fórmula de ajuste se aplicará. El recorte a “subsidios económicos” de 53,4% está provocando inconvenientes en el sistema eléctrico mediante CAMMESA. El ajuste de “transferencias corrientes a provincias” de 78,7%, es la contracara de la tensa relación con los gobernadores.

Pasando a los aspectos monetarios, otra promesa cumplida por el presidente es que el Tesoro no recibió financiamiento del BCRA; a su vez la base monetaria sufrió una contracción real del 25,0% y los pasivos remunerados del 16,0%.

La contracara del ajuste: la combinación del ajuste fiscal y del apretón monetario provocaron una significativa caída en la actividad. Por ejemplo, los despachos de cemento están cayendo al 21,7% y el patentamiento de autos al 25,7%. En este contexto, la inflación ha registrado valores inferiores a los que se pensaba podía llegar.

El desafío de la “V”: la recesión es necesaria para garantizar el ajuste de precios relativos y la acumulación de reserva. En ese sentido, el inicio de “V” ya está garantizado; ahora el desafío es dónde se encuentra el piso y cuáles serán los argumentos que impulsen la recuperación.

Conclusión: en el corto plazo, el mercado festeja las promesas cumplidas y la pericia del ministro de Economía para abordar los aspectos financieros. No obstante, el test político por ahora no se superó, y sería conveniente algún éxito legislativo. Seguimos con un cepo casi a pleno y es necesario comenzar a recibir alguna señal un poco más clara de hacia dónde vamos (competencia de monedas, dolarización). La postergación en el tiempo de estos aspectos y un exceso de motosierra y licuadora, podrían poner en riesgo la viabilidad social, que por el momento estaría intacta con un grado de apoyo de más del 50%.

Datos de contacto:

Dirección: Av. Del Libertador 498, CABA.

Web: www.grupoieb.com.ar

Mail: [email protected]

Tel: 5353 5500

por CEDOC