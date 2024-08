¿Por qué un profesional tiene que estar en las redes? La importancia de la presencia digital por el urólogo y youtuber Mauro Carrillo

“¿Cómo vas a ponerte a hacer videos siendo médico?”, a lo que respondí “¿Por qué no?”. Tener una profesión es muy gratificante, pero es un error tenerle miedo a las redes sociales. El mundo avanza a altísima velocidad, y la presencia digital no es solo un entretenimiento, sino - a mi criterio - es casi una obligación para cualquier profesional interesado en progresar en su área (ya sea médico, nutricionista, abogado, arquitecto, etc). Soy el urólogo (y YouTuber) Mauro Carrillo y no solo te voy a contar algunas opciones que tenemos para optimizar nuestro trabajo, si no explicarte porqué un profesional debería tener presencia en redes sociales e internet.