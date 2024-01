Repensando el Derecho Abogadas

Dra. Ana Laura Pedulla, ¿cómo nació Repensando el Derecho?

Repensando el Derecho nació de una ideología, de un estilo en la forma de ejercer la Abogacía, que sin intención, se fue convirtiendo en una empresa de servicios jurídicos.

Tras trabajar muchos años para grandes firmas jurídicas, decidí independizarme.

Debo reconocer que dicha experiencia formo parte de quien soy como profesional, sin embargo, siempre supe que para brindar soluciones legales se necesita un plus que va más allá del conocimiento de la norma en sí.

¿Cuáles son las áreas del Derecho al que se dedica el Estudio? ¿brindan algún otro servicio?

En Repensando el Derecho nos dedicamos al derecho de familia, sucesiones y derecho laboral.

Además, contamos con convenios con otras firmas jurídicas dedicadas al derecho comercial, empresarial y societario.

Debido a las consultas profesionales que comenzaron a llegarme de colegas, lance mentorías personalizadas, a los fines de brindarles un acompañamiento con sus casos.

Estoy muy emocionada ya que gracias al reconocimiento de mis colegas, decidí armar el curso “Cómo iniciarte como profesional en el derecho de familia”, el que se dictara de manera on line, con posible fecha de lanzamiento para marzo del 2024.

¿Cuáles son tus diferenciales en la profesión?

Sin lugar a dudas, la forma de ejercer la Abogacía.

Soy de las que cree que la mejor manera de resolver los problemas legales de nuestros clientes, es, no sólo formar un equipo con ellos, sino también, lograr entender que más allá del conflicto legal hay seres humanos con diferentes emociones. El descifrar esas emociones me ayuda, no sólo a saber cómo tratar a quien me consulta, sino también elegir la solución que se adapte mejor a la etapa de su conflicto, ya que en definitiva nosotros trabajamos para ellos, y le debemos mínimos intentar estar a la altura de lo que nos solicitan, y en caso de no poder, tener la humildad para dar un paso al costado, porque eso también hace a la buena práctica profesional.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaria nada, creo que cada paso que di fue necesario para crear Repensando el Derecho. Una Abogacía más humana más empática, implica un autoconocimiento personal, pues difícilmente puedas entender a otro, sin antes, nutrirte de tu propio yo, esa es la esencia de Repensando el Derecho Abogadas.

Datos de contacto:

Celular: 11-4193-0513

Mail: [email protected]

Instagram: @abogadasrepensandoelderecho

por CEDOC