The Vin Company y la Comunicación de Bodegas

¿Qué factores consideran que deben tener en cuenta las Bodegas a la hora de posicionarse

en un mercado tan competitivo?

Se necesita conocer el sector del vino y su idiosincrasia, saber hablar de vino y viticultura, ser

capaz de trasladar todo aquello que hace al vino diferente, las maravillosas historias que hay

detrás de cada bodega familiar, su gran conexión con la tierra, su vínculo con el desarrollo

local.

En The Vin Company contamos con un equipo interdisciplinario que nos permite abarcar los

diferentes aspectos de la comunicación de la bodega, la construcción de marca.

Conociendo a nuestro cliente encontramos su diferencial, esto nos permite agregar un valor

diferencial en las comunicaciones.





¿Qué elementos consideran claves en The VinCompany para la comunicación de las

bodegas?

Es importante que toda la comunicación esté alineada con el branding. Que una parte

de los contenidos y publicaciones estén enfocadas a contar la historia, causa y misión de la

marca, a transmitir sus valores, a mostrar su identidad

Los consumidores no piden vinos sino marcas de vino, marcas con las que se sienten

identificados y con las que comparten sus valores, su causa, su forma de entender la vida. El

producto en sí, no es lo único que valoran.





¿Qué recomendación le darían a una Bodega que esta comenzando a insertarse en las

Redes Sociales?

La comunicación de los vinos debe dirigirse al consumidor ideal, las personas que desean que

conozcan, pidan y consuman los vinos.

Es importante elegir temáticas de su interés, crear contenidos que les resulten atractivos, para

que se dé una conversación.

El consumidor debe estar en el centro de la comunicación, aunque también se pueden generar

contenidos más específicos para distribuidores o clientes directos. Es importante personalizar

los públicos.

La comunicación tiene más alcance cuando se genera un vínculo emocional. Es más fácil de

recordar para el consumidor si se generó un vínculo emocional, contribuyendo también a la

vitalización del contenido.

Nuestra última recomendación es que conozcan nuestros servicios que se adaptan al perfil y

presupuesto de la bodega. Estaremos encantados de asesorarlos y responder cualquier

consulta.







Datos de contacto:

Instagram @thevincompany

Email [email protected]

WhatsApp +54 9 11 5826-1812

por CEDOC