Una multitud de jóvenes buscan el crecimiento personal y la elevación de la consciencia

En este último año, he sido testigo de un cambio significativo en las aspiraciones y valores de un sector creciente de la juventud. Mientras que muchos jóvenes pueden sentirse atraídos por modelos de vida poco saludables, una nueva generación está emergiendo con un enfoque diferente: la búsqueda de la elevación de su consciencia y la sanación interior.

Este movimiento se manifiesta en eventos innovadores donde jóvenes -y no tan jóvenes- invierten en su desarrollo personal. Estos encuentros combinan el aprendizaje con un ambiente festivo, ofreciendo una mezcla única de estudio, desarrollo de habilidades profesionales y sanación emocional. Los participantes no solo asisten a estos eventos, sino que también tienen la oportunidad de unirse a programas de mentoría donde aprenden habilidades valiosas en negocios, servicio al cliente y crecimiento personal.

Lo más destacable de estos espacios es su naturaleza inclusiva. Son lugares donde diversas creencias religiosas y espirituales coexisten en armonía, fomentando un ambiente de respeto mutuo y compasión. Los participantes se sumergen en lecturas transformadoras que complementan la educación formal, desde una perspectiva de respeto por la honestidad y autenticidad de cada uno.

El núcleo de este movimiento se nutre de diversas disciplinas: desarrollo personal, psicología, coaching, ciencia y espiritualidad. Lejos de ser un movimiento sectario, genera un sentido de pertenencia a un grupo que estimula el crecimiento personal, al que los participantes llaman el "contexto".

Para los padres que puedan sentirse escépticos, los invito a acompañar a sus hijos a estos eventos, algo que ya viene ocurriendo y del que pude ser testigo en primera persona. En Argentina, el evento más representativo de este movimiento se llama "Expansión", creado por Matías Siles (@matisiles) y Agustín de Angelis (@agusdeangelis), quienes con tan solo veintipico de años, se manifiestan comprometidos con elevar el nivel de consciencia del país y el mundo, transmitiendo un mensaje coherente, poderoso y atemporal. Recomiendo mucho concurrir a uno de sus eventos para experimentar de primera mano este fenómeno; en el último se reunieron más de 3000 almas. El conocimiento compartido en estos eventos proviene de autores reconocidos mundialmente como Tony Robbins, Joe Dispenza, Eckhart Tolle y T. Harv Eker, entre otros.

Estos formadores de alto impacto ayudan a los participantes a comprender la existencia de manera profunda y práctica. Hace poco recibimos la visita de quien es uno de los mentores más influyentes de habla hispana en la actualidad, Javi Rodriguez (@javireelbe), que propone generar una comunidad de Millonarios Conscientes, combinando magistralmente los negocios y la espiritualidad.

Algunos de estos eventos también ofrecen desafíos de proezas tales como caminar sobre fuego, sumergirse en hielo o romper tablas con las manos, donde los jóvenes prueban su valentía y superan sus miedos. Personalmente he realizado estas dinámicas, impartidas por personas formadas y bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que no he presenciado a nadie hacerse daño en ninguno de estos eventos.

¿Demasiado bueno para ser verdad? Los invito a verlo por ustedes mismos en los próximos eventos. Me alegra mucho compartirles que esta nueva generación está dando pasos concretos hacia un futuro más consciente y equilibrado.

por CEDOC