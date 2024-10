Tikzet: La revolución de venta de entradas

Cristian Bonavota, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento y con qué finalidad fue llevado a cabo?



Tenía varios amigos que organizaban eventos y no estaban conformes con Passline, que en aquel entonces tenía el monopolio de los sistemas de entradas QR. El servicio que ofrecían era de mala calidad, la plataforma se promocionaba como "gratuita" pero venía con un cargo altísimo a los clientes y te retenían el dinero varios días una vez finalizado el evento.



Con Marcos, mi socio y cofundador de Tikzet, vimos la oportunidad de solucionar estos problemas: un sistema fácil de usar, que no se colgara y, más importante, que te permitiera cobrarle directamente al cliente sin comisiones sorpresa.



No mucho después, notamos que nuestra propuesta estaba teniendo un impacto muy importante en el interior del país, donde los cobros directos son esenciales. No tener acceso a la recaudación de tu evento hasta días después de su finalización es uno de los problemas más grandes de las pequeñas y medianas productoras que Tikzet vino a solucionar.



En la actualidad, ya hemos superado los 500 clientes recurrentes en todo el país y nos convertimos en la plataforma de elección de muchos eventos masivos, como la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, a celebrarse en Mar del Plata a finales de octubre.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?



Brindamos una plataforma de autogestión de eventos en la web, donde podés crear una página para tu evento, enviar y vender entradas u otros productos, manejar tu equipo de trabajo, y muchas cosas más.

Para nuestros clientes que venden online, ofrecemos una vinculación directa con Mercado Pago para cobrar al instante sin intermediarios. Para los que no, tenemos un sistema de invitaciones, muy popular entre eventos corporativos y casamientos.



¿Cómo proyectás a tu marca en el mediano plazo?



Veo a Tikzet como Tienda Nube, pero para eventos. Es fácil de usar y asequible para los pequeños productores, pero potente y conveniente para los medianos y grandes.



Estamos trabajando en sumar cada vez más opciones de personalización y hacer la plataforma más simple, intuitiva y económica, apuntando a la mayor cantidad de público posible. Recientemente, añadimos soporte para otros 11 países de América Latina y estamos planeando en soportar incluso más.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?



Usabilidad y conveniencia. Así sintetizamos la propuesta de valor. Fácil de usar y al mejor precio del mercado. Nos enfocamos en hacer la plataforma extremadamente intuitiva, generar guías actualizadas y complementarlo con un soporte técnico de primer nivel, lunes a lunes.



Nuestro enfoque es generar la menor resistencia posible para las personas que actualmente están usando otra solución, queremos ser la plataforma que les resuelve un problema, no la que los genera.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?



Empezaría antes. Comenzamos en 2023, pero si hubiésemos salido al mercado en 2020, cuando la competencia era prácticamente nula, el impacto hubiese sido mayor.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 11 7366 3284

Instagram: @tikzet

Facebook: Tikzet

YouTube: @tikzet

Página web: https://www.tikzet.com

por CEDOC