"Constanza Hoffman: El Poder de las Soft Skills en el Mundo Laboral"

Constanza, tu enfoque en el desarrollo de soft skills es muy interesante. ¿Por qué consideras que estas habilidades son tan cruciales en el entorno laboral actual?

Las habilidades blandas o soft skills nos permiten adaptarnos y funcionar de forma eficiente en entornos laborales dinámicos y cambiantes como el actual. Pero, además de la eficiencia o productividad, nos permiten lograr una mayor autopercepción de satisfacción y bienestar; por eso son tan relevantes. Hoy, el mundo laboral no es el mismo que el de ayer y tampoco se mantendrá igual en el futuro, pero las habilidades humanas son realmente transversales; nos acompañan en todos nuestros desafíos laborales.

Es importante difundir la existencia y la importancia de estas habilidades porque hay muchas personas que no las conocen y que siguen enfocadas únicamente en formarse de manera técnica. Ya está comprobado que saber de contabilidad e impuestos no te convierte linealmente en un buen contador.

Yo digo que el punto en el que confluyen las habilidades técnicas y las habilidades humanas es el lugar donde explota el perfil laboral, cuando se construye realmente un perfil integral.

En tu experiencia, ¿cuáles son las soft skills más demandadas por las empresas hoy en día y cómo pueden los profesionales trabajarlas para destacarse?

Es cierto que existen habilidades que se requieren más para un trabajo o posición que para otras, pero también es cierto que cuantas más habilidades desarrolles, más completo será tu perfil.

Hace un par de años, el Foro Económico Mundial menciona la relevancia de estas habilidades en sus informes sobre el Futuro del Trabajo. Hoy se sabe que las empresas valoran especialmente habilidades como la adaptación al cambio y la flexibilidad, la colaboración, el aprendizaje continuo, el pensamiento innovador y crítico, el liderazgo, la comunicación efectiva, la organización y autogestión del tiempo y las tareas, y la gestión emocional, por nombrar solo algunas.

Para desarrollarlas, es importante formarse, pero sobre todo practicar. En el mejor de los casos, las empresas ofrecen capacitaciones, pero la mayoría se queda en la teoría. La realidad es que no vas a aprender a gestionar tu tiempo o tus emociones si solo lees o escuchas sobre eso; necesitas comprometerte y llevar a la práctica esos conocimientos.

¿Cómo equilibras el desarrollo de habilidades técnicas con el fortalecimiento de las soft skills en los programas que ofreces?

Durante muchos años me desempeñé capacitando y entrenando en estas habilidades dentro de programas de formación técnica, como un “complemento”. Pero actualmente ofrezco espacios de capacitación y entrenamiento en soft skills independientemente de la formación técnica. Aspiro a que las personas puedan valorar su formación integral y apuesten por enfocarse en este grupo de habilidades que son las que demanda el presente y el futuro del trabajo.

• En tus talleres y capacitaciones, ¿qué metodologías utilizas para fomentar la participación activa y el aprendizaje significativo?

Dependiendo de la habilidad que se esté trabajando y de la modalidad de la capacitación, se adecúa el contenido y la metodología. Pero en todos los casos, mi enfoque siempre prioriza dos aspectos clave: en primer lugar, el acercamiento teórico desde la neurociencia y la ciencia cognitiva, porque está comprobado que tener información sobre un tema compromete y propicia la participación de las personas con el tema en sí mismo y con lo que se les proponga sobre él. En segundo lugar, la práctica concreta a partir de ejercicios y consignas puntuales que acompañan a la persona a poner “manos a la obra” y desafiarse aplicando lo aprendido. La idea es que quienes trabajan en desarrollar sus soft skills puedan trasladar lo aprendido a su propio entorno laboral; siempre apunto a eso.

Finalmente, ¿qué consejo le darías a quienes están comenzando su carrera profesional y desean mejorar sus soft skills para avanzar en su trayectoria?

Creo que el mejor consejo que puedo darles es que no minimicen el poder de este grupo de habilidades. Sobre todo cuando uno está comenzando su recorrido profesional, tiende a pensar que es mucho más relevante formarse técnicamente, porque eso da sensación de seguridad. Sin embargo, cuanto antes comiencen a dar lugar al desarrollo de sus soft skills, estarán más cerca de construir un perfil integral (hard + soft) más sólido y de forma temprana. He visto profesionales muy formados en su área técnica no lograr acceder a una posición de interés y he visto a otros, sin tanto desarrollo técnico, sí lograrlo. La diferencia radica en cuánto empeño y compromiso habían puesto en fortalecer sus habilidades transversales. Más allá de a dónde nos lleve el mundo del trabajo, estas habilidades siempre serán requeridas; es necesario que las mires de cerca desde el principio.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @constanzahoffman

Mail: [email protected]

por CEDOC