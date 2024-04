Valentina Vernet: La artista que trasciende fronteras

Valentina Vernet, ¿cómo fueron tus inicios siendo artista y de qué manera evolucionaste en tu profesión?

Crecer entre bastidores, pinceles y trementina; mis carpetas de escuela repletas de historias dibujadas marcan una vocación temprana que luego la vida no me permitió seguir en la Academia de Bellas Artes.

Sin embargo la vocación quedó intacta y latente y ya hace varios años que logré desarrollarla perfeccionándome en numerosos, cursos, talleres y seminarios de destacados artistas. Actualmente sigo concurriendo a talleres de dibujo y pintura a cargo de la artista Claudia Brito Sousa y en litografía y artes gráficas, a cargo de Natalia Giachetta del Centro de Edición.

Es tal la avidez que siento por seguir descubriendo y profundizando los distintos canales de expresión que no me puedo limitar a una sola técnica o estilo.

La gráfica, y más puntualmente la litografía, me han servido para desarrollar el dibujo figurativo. En este sentido desde hace dos años inicié un trabajo de introspección que me llevó a lugares y personas amadas de mi infancia. Trabajé con el dibujo de una forma casi poética y hasta me animé a incorporar las palabras como parte de la obra.

Así surgieron series como “Una Plegaria”, instalación montada para el proyecto” Ancestros”, dirigido por la artista Andrea Juan en Suances, España, donde a través de la fusión de estampas litográficas, dibujos y poemas alcancé un sentido profundo de lo que el arte significa en mi vida. También utilicé la litografía y el collage para componer en grandes paños las series “La Laguna del Sauce” y “Hermanas mías”. La intención fue perpetuar la naturaleza y el tiempo a través de la expresión artística; compartir y establecer un diálogo. Ese diálogo donde me remito e interpelo a mi infancia plena de aventuras en nuestras larguísimas temporadas en el campo familiar. Estas últimas series tuve la oportunidad de exhibirlas en el Museo Marítimo y del Presidio en Ushuaia, junto al Centro de Edición.

Con respecto a la pintura, es también la conexión con lo orgánico mi fuente de inspiración. El pasaje de la abstracción a lo figurativo es sutil; va y viene, y tiene más que ver con contar historias sin palabras, de plantear un desafío al espectador para que pueda recorrer paisajes a través del color. Descifrar las propias emociones a través de mi pintura; cuando se crea esa conexión y resuena en el otro, es maravilloso, y siento que he logrado establecer ese diálogo invisible.

Participé de exposiciones y ferias de arte en Argentina: Arte BA, Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia; Museo Conrad Meier en Villa La Angostura; Central Newbwery, Centro Cultural Borges, BADA, Museo de Gráfica Contemporánea y Palacio Paz en Buenos Aires. Y en el exterior: Centro Cultural Dr.Madrazo, Santander y SM Proart,Suances, España; ArikBrauer Rathaus Voitsberg, Austria; Atellier Controsegno, Nápoles, Italia; The Box Gallery Miami, Estados Unidos.

Este año tengo previsto participar en la exhibición “Mujeres que imprimen”, que tendrá lugar en Watergate Gallery Washington, en paralelo con la galería del Banco Interamericano de Desarrollo de la misma ciudad, junto a otras artistas gráficas del Centro de Edición en el mes de octubre. Para este proyecto estoy trabajando en notas gráficas que describen la situación de una niña-mujer desplazada a un asentamiento de refugiados. Sus miedos, su dolor, el desarraigo, la esperanza.

En el ámbito local estoy abocada a la creación y producción de una nueva serie en formato grande que tendrá el acrílico y técnicas mixtas en tela y el caballete como soporte. A grandes rasgos, son por el momento mis proyectos para este año además de mi objetivo de presentarme en salones nacionales.

Datos de contacto:

Instagram: @ValentinaVernet

Fotos: @Joseriera.ph

@Abrilph_

por CEDOC