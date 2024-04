Fernando Girasol: Convierte tu historia en un libro y un legado

He tenido la bendición de acompañar a muchas personas a contar sus historias. Hoy quiero compartirte una muy especial: la de Silvina Luna, la actriz, modelo y ex participante de Gran Hermano que falleció a los 43 años.

El 21 de mayo de 2020 recibí un mensaje de Whatsapp donde me expresaba su deseo de escribir un libro. Silvina quería contar su historia de transformación, compartir su viaje de sanación y concientizar sobre los riesgos de las cirugías estéticas.

Su última década de vida estuvo condicionada por el diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal, a raíz de una mala praxis. En 2010 se sometió a una cirugía estética sin imaginar las consecuencias en su salud: le habían colocado un químico no autorizado para ese uso, lo cual le generó enfermedades crónicas y el peor de los pronósticos.

Luego del shock inicial comenzó la búsqueda de respuestas y alternativas, pero “siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida”.

Esta situación la llevó a replantearse todo y a elegir cómo quería vivir lo que le quedaba de vida. Y eligió que sería de un modo simple y consciente, con el propósito de vivir para contarlo.

Así fue como empezamos el camino de la escritura de su libro, resignificando toda su historia, en un proceso sanador y creativo.

El 1ro de diciembre de 2022, Editorial Vergara publicó su libro autobiográfico “Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual”, en el que dejó su legado. Días más tarde recibí un ejemplar dedicado y autografiado. La llamé para agradecerle, no solo por el gesto sino también por la siguiente frase: “me di cuenta que tengo que contarlo. No puedo ser egoísta, no quiero ser mezquina con esto. Hay mucha gente haciendo cosas buenas y yo quiero ser parte de ese grupo”.

El 13 junio de 2023 fue internada con un cuadro de infección bacteriana que afectó sus pulmones y complicó su situación. Luego de tres meses de internación, Silvina Luna dejó este plano físico.

Su historia es un legado para que miles de jóvenes y no tan jóvenes reflexionen sobre el sentido de la verdadera belleza. Todos tenemos historias para resignificar, para sanar y para inspirar a otros. Si quieres que te ayude a contar la tuya, estoy a un mensaje de distancia.

