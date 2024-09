Víctor Bratina

Víctor, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Estoy en el rubro inmobiliario desde que comencé a trabajar a mis 18 años junto a mi familia. En 2005 me recibí de Tasador, Martillero Público y Corredor. Pasé por varias firmas inmobiliarias en dónde tomé experiencia para luego poder emprender mi propio camino y tener mi inmobiliaria, con mi nombre.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Ayudamos a todos aquellos que necesitan vender, comprar o tasar su propiedad. Brindamos atención personalizada, acompañando al cliente durante todo el proceso, para que pueda cumplir con sus objetivos, más allá del contexto económico, del dólar, de que haya o no créditos, y así puedan vender su casa en un plazo máximo de 3 o 4 meses.



¿Qué proyectos tienes por delante?

Aspiro a dar a conocer mi marca a través de las redes sociales tanto a nivel orgánico como también con campañas publicitarias, para poder ser conocido ante nuevos clientes.



¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos basamos en dos pilares: la comercialización, a través de un relevamiento hecho por un estudio de fotografía-arquitectura, con fotos y video profesional, tomas con drone, tour 360°, plano digital por Arquitecto, amoblamiento virtual y súper destaque en los principales portales inmobiliarios; y por otro lado realizamos tasaciones precisas, con un valor real de mercado para vender en el menor tiempo posible y al mayor valor.



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Siempre se puede buscar mejorar nuestros servicios, aunque creo que no tengo nada que reprocharme. Si comenzara de nuevo quizás buscaría desde el comienzo capacitarme con nueva tecnología y herramientas para poder estar al pie de la vanguardia en los servicios inmobiliarios, ya que nuestro rubro es uno de los de mayor competencia, por ser muchos los que nos dedicamos a esto, y eso hace que cueste sobresalir del resto.



Datos de contacto.

Instagram: victorbratinainmuebles

WhatsApp: 11.6.5551488

Mail: [email protected]

por CEDOC