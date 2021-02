Alberto Fernández y la verdadera historia de la guitarra de Pappo

Hoy se cumplen 16 años del fallecimiento del mítico músico de rock nacional, Norberto "Pappo" Napolitano. Y entre las millones de anécdotas que se pueden recordar de él, hay una que lo relaciona nada más ni nada menos que con el presidente Alberto Fernández.

Sucedió en octubre del 2007. En ese momento Fernández era Jefe de Gabinete del ex presidente Néstor Kirchner y, al igual que hoy, era un gran aficionado a la música, amante del rock nacional y, como ha mencionado más de una vez, era también un admirador de "El Carpo", a quien alguna vez el presidente dijo haber conocido comiendo fideos con la mano en un restaurante.

Fue por este motivo que en uno de esos días de octubre, el actual primer mandatario recibió la visita de dos personas cercanas al músico: su hijo, Luciano Napolitano, y el productor de su último disco, Jorge "Corcho" Rodriguez. ¿El motivo de la visita? Ambos llegaron al despacho de Alberto para hacerle un regalo sumamente importante: una Gibson acústica que le había pertenecido al autor de Desconfío de la vida.

Jorge “Corcho” Rodríguez y Pappo

Jorge "El Corcho" Rodríguez fue amigo de Norberto Napolitano y, como él dijo alguna vez, compartían el amor por las motos y la música. Asimismo, además de ser amigo, El “Corcho” fue también quien produjo el último disco del músico, Buscando un amor en el año 2003.



En una entrevista con el medio El sitio de Pappo, el músico habría hecho referencia al por qué de su elección como productor: “El tipo es un bocho. Sabe mucho de música. Lo conozco desde hace 20 años: como a mí, le gustan las motos y tocar la guitarra", habría afirmado el músico.

A su vez, en esa misma entrevista, el músico comentó cómo surgió la idea de la producción del disco: “En lo de Susana (Giménez), hace un par de años, fui a cantar con mi hijo, Luciano. Hicimos juntos El tren de las 16. Después del programa el Corcho me agarró y me preguntó en qué andaba. Y me dijo: "¿No querés grabar un buen disco? Buscate un estudio y venite a mi oficina". Chau. Así se armó todo”.

Por último, El "Corcho" Rodríguez, pareja de la conductora Verónica Lozano, fue también quien puso la guitarra y voz principal al proyecto de banda tributo que le hicieron a Pappo en el 2012, llamado «La Roca». Ese conjunto fue conformado por diferentes músicos reconocidos, tales como el hijo de Pappo (Luciano Napolitano), Chizzo de la Renga, Beto Ceriotti de Almafuerte, entre otros.



Hoy, ante el aniversario de la muerte del músico, "El Corcho" le dedicó un mensaje en su red social de Instagram: "Norberto, hace 16 años que estás girando junto a los más grandes. Hoy sos Nogal Thomas. Play da blues!!".