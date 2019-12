Quiénes fueron 10 argentinos de NOTICIAS 2019

En la gala del Teatro Colón, como todos los años, NOTICIAS distinguió a diez personalidades destacadas de la realidad nacional que dejaron huella en sus respectivos rubros. Los premiados tienen distintas historias y trayectorias, pero comparten la pasión por lo que hacen y una mirada superadora del contexto que hoy vive el país.

Convocados en el Salón Dorado del teatro, estas personas destacadas se reunieron para recibir sus distinciones y, además, dejar mensajes de agradecimiento, orgullo y reflexiones sobre la actualidad nacional. El periodista Nelson Castro ofició como maestro de ceremonias de un encuentro en el que no faltó la emoción y el deseo de un país mejor.

Multipremiada en Argentina y en todo el planeta e incluida por la Federación Internacional de Críticos de Cine en su lista de las mejores actrices del mundo, Graciela Borges fue la primera homenajeada. La actriz aprovechó la ocasión para dejar en claro sus deseos: “Que la cultura brille, que haya educación y salud, que todo el mundo tenga trabajo y que podamos caminar y sentirnos honestos”, dijo, y compartió con los presentes una frase que ella siempre suele utilizar: “Hablar con delicadeza para no herir en el otro la dignidad de su propia expresión”, expresó como deseo a futuro.

Tras ella, fue el turno de Sergio Hernández. El DT de la Selección Argentina de Básquet, que este año obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos y la medalla de plata en el mundial de la especialidad, recibió la distinción de manos de Sofía Corral, Directora de Comunicaciones Estratégicas y Prensa de DIRECTV Latam. Hernández explicó que el reconocimiento no era solo al básquet, sino al deporte en general. Además, reflexionó en torno a lo que fue el resultado del equipo nacional este año: “Considero que el básquet no perdió la de oro, sino que ganó la medalla de plata y me parece un buen mensaje para que dejemos de pensar siempre que lo único que sirve es ser primeros. Lo único que sirve es hacer las cosas bien, hacerlas con amor y dar lo mejor de uno”, aseguró.

Luego fue el turno de una de las intelectuales más influyentes y reputadas del país: Beatriz Sarlo. La académica, que dijo sentirse honrada por el galardón, realizó un recorrido por los inicios de su carrera y afirmó que tuvo la fortuna de haberse cruzado con gente que la ayudó. Es por eso que definió a su vida como “un conjunto de suertes y casualidades”. “El azar me favoreció”, reconoció.

Luego se distinguió a Guibert Englebienne, Néstor Nocetti, Martín Umaran y Martín Migoya, fundadores y socios de Globant, la empresa argentina desarrolladora de software que emplea a más de 11.200 profesionales y está presente en 17 países del mundo. El éxito de la compañía es tal que incluso se convirtió en un caso de estudio en prestigiosas universidades como Harvard o Stanford. Englebienne tomó la palabra y afirmó que el premio era un reconocimiento para todo el equipo de la empresa. “Recibir este premio es un testimonio a todo ese trabajo y esa pasión. Estamos muy contentos de estar celebrando los 30 años de NOTICIAS y miramos a los próximos 100 años, creo que nos debemos esto como sociedad y Argentina lo necesita”, destacó.

Un futuro mejor. Pablo Armagni, Director de Comunicación e Imagen de Telefónica/Movistar, fue el encargado de entregar la siguiente distinción que recayó en Juan Carr, el reconocido activista social y fundador de Red Solidaria que fue nominado siete veces al Premio Nobel de la Paz. Carr agradeció el premio y, además, a los argentinos. “Nuestro pueblo tiene una capacidad de dar conmovedora y que sigue creciendo. Nuestro país estalla de generosidad y nosotros representamos la cultura solidaria argentina”, contó. Más aún, aprovechó para dejar un mensaje a futuro llamando a la unión de los argentinos: “Nosotros no creemos mucho en las fisuras, pero necesitamos encontrarnos”, reflexionó.

Después, el reconocimiento al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires fue entregado a su directora, Victoria Noorthoorn, quien agradeció a todos los profesionales que forman parte de las diversas actividades del museo. También, como exponente de la cultura, aprovechó para resaltar un ingrediente clave al momento de cualquier creación: “Hay que rescatar el amor en el hacer de la cultura”.

La ciencia también fue distinguida y, en esta oportunidad, el galardón recayó en Daniel de Florian, doctor en Ciencias Físicas, y uno de los científicos argentinos más citados en papers a nivel mundial, con más de 60.000 menciones. Especializado en la física de las partículas elementales, este investigador del Conicet aprovechó la ocasión para contar las dificultades que existen en el país para hacer ciencia. Explicó que no solo es una cuestión de presupuesto: “Hay una cosa que es más relevante todavía y es no solo apoyar a la ciencia, sino que Argentina se apoye en la ciencia para poder desarrollarse, para poder crear riqueza, para poder salir del estado en el que se encuentra actualmente y generar empleo y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

El homenaje a Marcelo Zlotogwiazda, el periodista fallecido el 6 de octubre de este año, fue recibido por sus hijas, Iara e Ivana y su mujer, Estela Chardón. Iara fue quien tomó la palabra y recordó a su padre como un gran profesional, pero también como un "gran ser humano, íntegro, honesto y luchador".

El premio a David Lebón, que contó con el apoyo de PROF Grupo Asegurador, fue el siguiente. El célebre músico, de comprobada trayectoria y que formó parte de algunas de las bandas más emblemáticas del rock nacional, pidió la unión de los argentinos: "Siento muy fuerte dentro de mi corazón que tenemos que estar juntos. Sea quien sea. Del color que sea, piense lo que piense. Sino, no vamos a ir para ningún lado", dijo.

La última de las diez distinciones fue para una de las máximas divas del país: Mirtha Legrand. "La Chiqui", más vigente que nunca a sus 92 años, explicó que el trabajo sigue siendo lo que más le entusiasma. Además, también dejó en claro sus deseos: "Soy muy grande, no sé cuánto tiempo más estaré en este mundo, pero una vez que me vaya, lo único que desearía es que todos los argentinos estuviéramos unidos. Que la famosa grieta desapareciera de una vez para siempre", expresó.

Con mensajes esperanzadores a futuro y la emoción por la distinción, los premiados siguieron disfrutando de una noche que continuó con el espectáculo celebrado a pocos metros de allí, en la sala principal del teatro. Lebón fue uno de los artistas que brillarón en el escenario con temas clásicos de su repertorio.