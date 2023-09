60% de los usuarios de apps de citas dice que el levante mejora en primavera

La primavera trae el perfume de las flores y el calor del sol, pero para muchos también trae el romance. En primavera aumentan las relaciones sexuales ya que esta estación favorece la secreción de feromonas, oxitocina, dopamina y noradrenalina, varias de las hormonas que participan en la atracción sexual e influyen positivamente en el estado de ánimo, cargándonos de vitalidad.

Es cierto también que la posibilidad de hacer deporte al aire libre ayuda a mantener en regla los niveles de las hormonas sexuales, y que el entorno también ayuda: abundan los estímulos visuales. Y por último, el buen tiempo mejora estados de ánimo y predispone a la relación social, sentimental y sexual.

Según los registros del dating site líder en Latinoamérica, Second Love, con la llegada de la primavera la plataforma experimenta un crecimiento del 20% en su cantidad de usuarios en toda la región. Las ganas de coquetear y sentirse atractivos motiva este incremento que se da tanto en hombres como en mujeres. Es por eso que además de los nuevos usuarios, la estación de las flores genera un aumento de conexión de los usuarios existentes, quienes pasan un 35% más de tiempo online en la red social que durante el resto del año. A su vez, un 62% de ellos confiesan que tienen más levante online en primavera que en el resto del año.

Se trata en su mayoría personas casadas o en pareja, mayores de 30 años, profesionales y con hijos, que no suelen concurrir a bares o boliches y encuentran en plataformas de Internet de citas extramatrimoniales un espacio donde conocer gente nueva vinculada a sus intereses y en las cercanías de su casa, oficina o gimnasio. Son personas reservadas que valoran especialmente la confidencialidad y que no tienen la intención de separarse de sus parejas, sino que buscan complementar lo que éstas no le brindan.

Matías Lamouret, vocero de Second Love para Latinoamérica, explica las razones: "Es cierto que el cambio de estación viene con un cambio de las rutinas, no sólo en los solteros. El buen clima y las tardes templadas invitan a que muchos vuelvan a los planes de salidas que en el invierno quedan guardados", y agregó: "Esta etapa del año invita a más salidas después del trabajo y encuentros entre amigos, y muchas veces este impulso también lleva a la búsqueda de otro tipo de aventuras".

por R.N.