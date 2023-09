El musical sobre el 9-11: "Come From Away"

Como toda tragedia, el atentado a las Torres Gemelas realizado el 11 de septiembre del 2001 tuvo sus historias periféricas que merecieron ser contadas. El musical “Come From Away” relata la historia de 7 mil pasajeros que, en el momento en que se cortó el tránsito aéreo en Estados Unidos aquella fatídica mañana, fueron derivados al pequeño pueblo canadiense de Gander en Terranova, donde, sin dudarlo, sus menos de 9 mil habitantes los hospedaron en todas las locaciones posibles: escuelas, hoteles, restaurantes y hasta casas particulares.



La permanencia de estos inesperados turistas duró poco menos de cinco días, pero su vínculo incluso continúa hasta hoy, primero a través de cartas y luego por redes sociales. “Me recomendaron 'Come From Away' en Broadway y cuando la vi me llegó al alma”, cuenta a NOTICIAS su directora y productora, Carla Calabrese, a días del 22° aniversario del 11 de septiembre. “Sentí inmediatamente que merecía ser conocida en mi país. Por eso me armé con un equipo de directores de primer nivel y actores que entendieron el valor de la historia que se estaba contando”. La versión argentina de “Come From Away” se estrenó en el teatro Maipo el año pasado y, desde entonces, ganó dos Premios ACE (Mejor Dirección y Mejor Musical) y siete premios HUGO (Mejor Musical, Musical y Mejor Adaptación, entre otros).

Viaje. Semejante lucimiento hizo que toda la compañía fuera invitada a la misma ciudad de Gander por los propios productores de Broadway y la Embajada de Canadá en nuestro país. Viajó una comitiva de más de 40 personas que hizo que cada actor tuviera la posibilidad de conocer a quien interpreta sobre el escenario, y así se generaron vínculos muy especiales, como el del actor Edgardo Moreira con Beulah Davies, el verdadero alcalde del pueblo; y el actor Fernando Margenet, quien conoció a Robert Gregory, presente en la torre de control esa mañana del 11 de septiembre. Aunque parezca un punto inhóspito en el mapa, el aeropuerto de Gander fue estratégico en los años 50 para los aviones que debían cargar combustible cuando el vuelo era intercontinental.



Calabrese confirmó el arribo de su versión al teatro Marquina de Madrid en septiembre del 2024, “para seguir difundiendo este mensaje que muestra que podemos convertirnos en mejores personas cada día”.