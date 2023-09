Por qué la DAIA y el INADI le ponen el ojo al recital de Roger Waters en River

“Es importante difundir la ley antidiscriminatoria y la definición de antisemitismo adoptada por la Argentina con la finalidad de contribuir a la lucha contra este en todas sus formas, colaborar en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia, promover la educación para la pluralidad y reforzar la tarea de garantizar el cumplimiento del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus lecciones para nosotros y las generaciones venideras”, declaró la interventora del INADI, Greta Pena, en un encuentro con periodistas, personal de la justicia y académicos.

El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) organizaron este martes un encuentro en el que se reflexionó “sobre la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia”. El evento tuvo como objetivo de acompañar el reclamo de algunos sectores de la comunidad judía sobre lo que catalogaron como "discursos de odio antisemitas" del cantante Roger Waters, quien tiene programado ofrecer recitales el 21 y 22 de noviembre en Argentina.

En mayo de este año, el ex músico de Pink Floyd realizó un recital en Alemania, donde utilizó un uniforme negro similar al de las Waffen-SS, junto con un grupo de bailarines vestidos de soldados. En la presentación llevado a cabo en Berlín, el cantante apuntó con una replica de un fusil y durante el espectáculo se observó un cerdo volador inflable con distintos símbolos, entre ellos la estrella de David. En otro momento del show, se proyectaron nombres como el de Anna Frank en una gigantesca pantalla sobre el escenario.

El acto recibió el repudio inmediato del Estado de Israel, el Centro Simon Wiesenthal para América Latina y la organización Stop Antisemitism, entre otras entidades. La confirmación del recital en el estadio de River Plate por parte de Waters puso en alerta a las entidades judías locales. Esto motivó la intervención del INADI advirtiendo que no aboga por la censura previa, sino por el diálogo, la concientización y la información. La titular de la institución señaló: “el INADI acompaña a la DAIA para concientizar y prevenir todas las formas de antisemitismo. Estamos atentos. Vamos a seguir de acá hasta el recital acompañando".

"Mi actuación reciente en Berlín ha atraído ataques de mala fe de aquellos que quieren difamarme y silenciarme porque no están de acuerdo con mis puntos de vista políticos y principios morales, he pasado toda mi vida hablando en contra del autoritarismo y la opresión dondequiera que los veo", declaró el artista británico y añadió: “Los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración en oposición al fascismo, la injusticia y la intolerancia en todas sus formas. La representación de un demagogo fascista desquiciado ha sido una característica de mis espectáculos desde "The Wall" de Pink Floyd en 1980”.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, advirtió: “Roger Waters sepa que esto no lo tiene que hacer en Argentina. También espero que si lo hace sea sancionado. No solamente por la fiscalía que actuará de oficio, sino por el público, la prensa y toda la República Argentina". La comunidad judía ocupa el primer lugar en las estadísticas de denuncias por discriminación, junto con los integrantes de los distintos pueblos originarios del país. Según el portal de noticias TELAM, entre enero y julio de 2023, el INADI registró 16 denuncias por discriminación antisemita, que representan el 1,31 por ciento del total de las denuncias recibidas. Desde 2002, Argentina es el único miembro pleno de América Latina que integra la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Sin embargo, la controversial estética creada por Waters para sus presentaciones en vivo tiene más de 40 años de existencia. Forma parte de la iconografía gestada por el músico y el ilustrador Gerald Scarfe para el lanzamiento de “The Wall”, uno de los álbumes conceptuales más reconocidos de la historia del rock. El relato musical sumerge al espectador en la vida de Pink, una estrella de rock ficcional que se encierra cada vez más ensimismo a raíz de sus traumas y de la falta de humanidad del sistema y la sociedad.

El disco “The Wall” (1980), junto con sus imágenes alusivas a distintas formas de opresión, fue llevado tres años después a la pantalla grande por el director inglés Alan Parker. El film homónimo, protagonizado por el músico irlandés Bob Geldof, exlíder de la banda new wave Boomtown Rats y creador del Live Aid, definieron desde entonces las presentaciones en vivo que Waters hizo del álbum. Uno de los conciertos más recordados fue realizado también en Berlín, en 1990, en ocasión de la caída del muro que dividía la ciudad en el marco de la Guerra Fría.

En el polémico show, desarrollado este año en la capital alemana, sobre el escenario de la Mercedes-Benz Arena, se proyectaron inscripciones en letras rojas con los nombres de Anna Frank y de Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense del canal Al Jazeera asesinada durante una operación de las fuerzas de seguridad israelitas en mayo del 2022. El apoyo abierto a la causa Palestina, en el conflicto con Israel, es una firma emblemática del octogenario compositor de clásicos como “Another Brick in the Wall”, “Money” y “Shine on You Crazy Diamond”. Una postura que el gobierno israelí condeno en varias oportunidades.

En Argentina, el panorama sobre la presentación escénica del ex Pink Floyd ya dio que hablar. En su momento, los tickets para ver a Waters en el país rondaban entre los 23.000 a 70.000 pesos. Pero la gira despedida del cantante británico, que llegara a Buenos Aires en noviembre, se encuentra con las entradas agotadas, por lo que la organización podría considerar en agregar un nuevo show como sucedió en otras oportunidades. Por ahora, no hay confirmación alguna de que ello ocurra y muchos son escépticos al respecto.