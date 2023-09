Vasectomía: la operación de moda en los hombres

En los últimos años, varios fueron los famosos que, libres de pecados, tiraron la primera piedra y se animaron a hablar sobre la vasectomía. Hasta hace poco era un tema tabú que dejaba el método anticonceptivo solamente en manos de la mujer, convirtiendo su propio cuerpo en un laboratorio experimental de fármacos y dispositivos invasivos que tenían, entre otras consecuencias, malestares físicos y hormonales. Pero en tiempos feministas las cosas cambiaron. Y los varones dieron el paso de asumir en su propio cuerpo el control de la natalidad.

Pedro Alfonso, Beto Casella, Antonio Ríos, Gastón Recondo, Juanes, Ozzy Osbourne fueron algunos de lo que se sometieron a tan simple cirugía que impide al hombre seguir procreando. Sin embargo, el que le dio un tono humorístico -aunque educativo- fue Pablo Granados, quien con un video subido a sus redes sociales contó su experiencia y despejó dudas y prejuicios.

Así, el ex humorista del staff de Marcelo Tinelli simplificó: “Sí, me hice la vasectomía. Hoy, en el 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. En serio, es una boludez. ¿Les explico? Vas al urólogo, le comentás tu inquietud y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención, vas acompañado de alguien que te quiera, entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso. A los 40 minutos te despertás y no te duele nada. Te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te vas a tu casa”.

Fiel a su histrionismo, el humorista graficó tal procedimiento con dos emojis de kiwis y explicó el postoperatorio: “Por unos días no te los rasques. A la semana vas y te sacás los puntos, eso tira un poquito, pero nada más. A los 45 días te hacés un espermograma, tenés que llevar tu semen para verificar que haya bajado la cantidad de espermatozoides. Si el porcentaje da 0, a los 45 días te volvés a hacer otro, por las dudas, para confirmar que no quedó ninguno adentro”.

Consultada por NOTICIAS, la médica y sexóloga Florencia Salort detalla: “La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico, en el cual se cortan de cada lado los conductos deferentes que llevan desde el testículo hacia el conducto eyaculador los espermatoziodes que se juntan con el semen para ser expulsados. Una vez realizada la operación, hay que seguir cuidándose hasta que los espermogramas den cero. Igualmente es importante saber que tiene una eficacia del 99 por ciento, ya que puede darse el rarísimo caso de una recanalización involuntaria. Por eso hay que hacerse cada tanto un espermograma que confirme que los valores siguen dando cero”.



Con respecto a los mitos, la especialista afirma: “No se pierde el deseo sexual, no disminuye el volumen del semen ni se llenan los testículos de espermatozoides, ya que se absorben solos. Y en cuanto a lo emocional, es muy importante saber que el hombre no deja de ser viril por no expulsar espermatozoides”. Sobre si es una técnica reversible, especifica: “Es reversible en un 80 por ciento, siempre dependiendo la técnica con la que se realice. Eso se pauta con el urólogo de cabecera”.-

Casos. “Todo comenzó por los dolores de cabeza que tenía mi mujer a raíz de las pastillas anticonceptivas que tomaba. Entonces entendí que lo más lógico era hacerme la vasectomía”, se sincera Sergio, de 43 años, ante NOTICIAS. “También influyó que tenemos dos hijos y agrandar la familia en este país, con la poca estabilidad económica que hay, es inviable. El proceso fue súper rápido y cero invasivo. Pedí un turno con el urólogo, fijamos fecha y entre la primera visita y la operación pasaron veinte días”.



Las indicaciones poscirugía para Sergio, a quien su obra social le cubrió todos los gastos como es obligación por Ley, no resularon un problema: “La única indicación del médico fue un día de reposo y no tener relaciones hasta que no me sacaran los puntos. Luego, hacerme los análisis de espermograma hasta que me den cero y nada más”.



“El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo”, posteó Paula Chaves para informar que Peter Alfonso se hizo la vasectomía. Otro famoso que se la realizó fue el periodista Gastón Recondo. “Con mi esposa lo meditamos un montón y decidimos cerrar la fábrica, como se decía antiguamente. Ya tengo cinco hijos, hasta acá dio la nafta”, dijo en una entrevista con Luis Novaresio.



Beto Casella, Antonio Ríos -por pedido de sus 17 hijos- y el músico colombiano Juanes fueron otras celebridades que pasaron por el quirófano para esta operación. Pero uno de los pioneros fue Roberto Gómez Bolaños -con seis hijos de su primer matrimonio-, quien ya se había realizado la intervención incluso antes de conocer a su última mujer, Florinda Meza. Ahí está la explicación de por qué nunca tuvieron hijos juntos en sus 40 años de pareja.



Eduardo, de 50 años, runner y deportista de élite, cuenta su experiencia: “Nunca me molestó la operación, incluso durante los días en que tuve los puntos. Una vez que me los sacaron, a los veinte días, ya estaba corriendo mis diez kilómetros diarios con normalidad. Lo que sí tardé un poco más fue en volver a la bici”.



En cuanto a lo burocrático, hay que destacar que, desde el año 2006, tanto la vasectomía como la ligadura de trompas están incorporadas como métodos electivos de anticoncepción definitiva y todos los hospitales públicos y las obras sociales están obligadas a realizarlas de manera gratuita. Los únicos requisitos son tener más de 16 años y firmar un consentimiento. No se pide autorización de pareja, familiar ni representante legal, y tampoco es necesario haber tenido hijos previamente.