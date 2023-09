Famosas en el ring

La farándula local no es ajena a ventilar sus intimidades en las pantallas o en las redes sociales. En tiempos de sobreexposición total, los famosos entienden que para seguir siendo parte del sistema deben mantenerse en el candelero, y que hablar de sus vidas privadas forma parte de ese pacto tácito. Así, los divorcios se resuelven antes en un set televisivo que en la Justicia, o los embarazos son publicados en redes sociales antes de que los propios padres confirmen la situación.

Pero ahora las celebs locales emplean otro método para conseguir que se hable de ellas y, a la vez, generar disputas mediáticas que capturen la atención del público. Ya no se habla de separaciones de parejas, sino de amigas. Los divorcios de amistades entre famosos son el nuevo fenómeno al que el star system local se somete. Así, en vez de dar por terminadas relaciones y seguir cada uno con su vida, los famosos optan por armar una novela con el final de sus vínculos de amistad, ventilando intimidades, lanzando chicanas e indirectas y aportando en cada aparición mediática un nuevo detalle o condimento para continuar con la saga, como si se tratara de un culebrón en capítulos.

Distancia

Zaira Nara y Paula Cháves eran, hace unos años, una de las parejas de amigas más reconocidas. Su relación trascendía lo meramente profesional al punto de que solían vacacionar juntas con sus familias, y la menor de las hermanas Nara es la madrina de una de las hijas de Cháves con Pedro Alfonso. Pero ese vínculo idílico se rompió. Las fotos juntas en redes sociales desaparecieron súbitamente y dejaron de tirarse flores la una a la otra cuando brindaban entrevistas.

“Estamos en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir. No pasó nada específico para ponerle un título, no es como para decir ‘pasó esto y por eso nos distanciamos’”, expresó Cháves, evitando dar precisiones, una de las primeras veces que se refirió a la situación. Pero con el correr del tiempo, tanto ella Nara no se perdieron la posibilidad de seguir alimentando la telelvovela.

Así, con el correr de los días, ambas fueron reconociendo que la ruptura se debió a que Zaira comenzó una relación sentimental con el polista Facundo Pieres, quien había sido novio de Cháves trece años atrás. “Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’”, dijo Nara, cargando de responsabilidad a su ex amiga. “Nuestros caminos no están más en la misma sintonía”, fue la respuesta en Instagram de Cháves, que casi todas las semanas responde preguntas sobre este tema en su red social y que, a diferencia de Nara, se mostró más dolida por el fin de la amistad.

“A cada cambio importante que atraviesa una persona a lo largo de su vida le sobreviene una etapa de duelo”, explica a NOTICIAS la psicóloga especialista en terapia cognitiva Jesica Castriota, quien destaca que estas situaciones no son exclusivas de las rupturas amorosas, sino que suceden ante cualquier vivencia que atraviesa a una persona.

Pero mientras realiza el duelo por el fin de su amistad con Zaira Nara, Cháves debe también atender otro frente. Ximena Capristo explicó que también cortó su relación de amistad con ella. Sin tapujos, la ex participante de "Gran Hermano" dio detalles de todos los pormenores del fin de la relación y también blanqueó otra amistad trunca: la suya con Sabrina Rojas.

De acuerdo a esta última, Capristo “picanteaba” mientras ella con su ex pareja Luciano Castro atravesaban un momento difícil que acabó en separación. Fiel a esta dinámica de ventilar todos los detalles en capítulos, Capristo respondió por Instagram negando todo, aunque no está cerca de ser la última palabra ya que la dos siguieron tirándose indirectas. Rojas, como panelista de "El Debate del Bailando", en América, y Capristo, invitada a "LAM", en el mismo canal, aprovecharon sus presencias televisivas para seguir alimentando el morbo en torno al final de su relación.

Cantado

Estas peleas no son exclusivas de las nuevas generaciones. Patricia Sosa y Valeria Lynch se encuentran en el medio de una batalla diálectica que incluye acusaciones y reproches televisados y que parece no tener fin. ”Que siga vendiendo entradas hablando de mí”, dijo Lynch en el último episodio de las chicanas que se disparan una a la otra en cada aparición pública.

Las dos cantantes, otrora amigas, y que incluso llegaron a compartir escenario, ahora están enemistadas. Y cuando son consultadas, siembran dudas acerca de qué fue lo que hizo que su relación pasara de un extremo al otro.

Por el momento ninguna de las dos artistas llegó al punto de dedicarle una canción a su ex amiga, pero quien sí incursionó en este método es Jimena Barón. La cantante le dedicó una pieza musical a su ex amiga íntima Giannina Maradona, luego de que la hija del "Diez" la traicionara comenzando una relación sentimental con la ex pareja de Barón, Daniel Osvaldo. “Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo”, comentó la también actriz sobre el fin de la relación que las unía. Pero, sin dudas, el punto más álgido del cruce de reproches fue cuando dio a conocer su tema “La araña”, en el que directamente apunta a Maradona. “¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba”, escribió Barón sobre el hecho de que, mientras su amiga le aconsejaba dejar a Osvaldo, nacía entre el futbolista y ella una relación sentimenal.

“Nunca pude perdonarla”, siguió atacando la cantante, ante las respuestas de Giannina que sólo atinaban a justificar que apenas se conocía una parte de la historia. Ahora, cada aparición pública de Barón incluye la pregunta obligada sobre esta situación que hace que el escándalo escale nuevamente.

Del amor al odio hay un sólo paso y las amistades truncadas de las celebs lo demuestran. De un día para el otro, sin transiciones, lo que es una relación incondicional puede terminar convirtiéndose en depecho y ataques televisados. Bienvenidos a la era de las peleas mediáticas sin fin.