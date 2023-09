Entre el rock y las disculpas

Esta semana, el INADI y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), denunciaron a Roger Waters, y expresaron su” preocupación por la postura antisemita que el artista suele reivindicar en sus recitales”. El bajista de Pink Floyd, que se presentará el 21 y 22 de noviembre en el Estadio Más Monumental como parte de la gira "This is not a drill", es uno de los principales defensores del movimiento para boicotear a Israel, y se le ha prohibido actuar recientemente en Frankfurt, después de que la ciudad lo llamara “uno de los antisemitas más conocidos del mundo”.

Estaba previsto que Waters actuara el pasado 28 de mayo en el Festhalle de Frankfurt, que durante el Holocausto fue el lugar de deportación de 3.000 judíos después de la Kristallnacht. "El trasfondo de la cancelación es el persistente comportamiento antisraelí del ex líder de Pink Floyd", explicó la ciudad en un comunicado.

Y agregó que Waters “llamó repetidamente a un boicot cultural a Israel, hizo comparaciones con el régimen de apartheid en Sudáfrica, y presionó a los artistas para que cancelaran eventos en Israel”.

El activismo antisraelí de Waters ha sido acusado con frecuencia de desviarse hacia el antisemitismo: suele mostrar un globo con forma de cerdo con una estrella de David en sus conciertos, y habló del nefasto lobby judío en Estados Unidos, donde comparó las acciones israelíes en el Cisjordania con la Alemania nazi.

Waters

Los grupos judíos de Alemania reaccionaron positivamente al anuncio de la cancelación del concierto. "No se debe tolerar el antisemitismo en el arte y la cultura", apuntó Josef Schuster, jefe del Consejo Central de Judíos en Alemania. "Aplaudo esta decisión", dijo.

La gira de Waters incluía docenas de otras fechas por toda Europa, y ahora el ex líder de Pink Floyd ha emprendido acciones legales contra las propuestas de cancelación de sus conciertos en Frankfurt, y en el Olympiahalle de Munich.

Los abogados de Waters argumentan que las cancelaciones son inconstitucionales, injustificables e infringen su derecho fundamental a la libertad de expresión. Planean revocar la decisión y garantizar que todos aquellos que deseen asistir a los conciertos sean libres de hacerlo. Ahora cree que, si este intento de silenciarlo no se cuestiona, podría tener graves consecuencias para otros artistas y activistas de todo el mundo. Un argumento libertario.

Pero Waters también ha enfrentado críticas en Polonia, donde se cancelaron conciertos después de que sus comentarios sobre la guerra en Ucrania provocaran una reacción violenta. Waters escribió una carta abierta a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, instándola a pedirle a su marido que elija una ruta diferente y criticando a Occidente por suministrar armas a Ucrania.

Esto provocó indignación entre los medios polacos, que provocaron la cancelación de conciertos en Cracovia. Lo incuestionable aquí es que la acción legal de Waters resalta el creciente debate sobre la cultura de la cancelación en oposición al derecho a expresar las propias opiniones sin temor a censura o represalias, aunque sean erradas. Probablemente la gran discusión legal, mediática y moral de esta época.

Morrisey

El ícono de la música Steven Patrick Morrissey, debía presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires el 23 de septiembre, pero sus shows latinoamericanos debieron ser pospuestos ya que el frontman británico se contagió de dengue, y estará varias semanas fuera de los escenarios para recuperarse. Sin embargo, las redes sociales rumorean que su popularidad, lo que incide en tickets vendidos, no se recuperó tras la cancelación de la que es blanco desde hace un tiempo.

El propio Morrissey se enfureció contra la cultura de la cancelación en una nueva entrevista, donde señaló que el impulso por la diversidad es en realidad un impulso por la “conformidad”.

“Simplemente se desharán de ti si dices algo con lo que no están de acuerdo, no les interesa”, agregó Morrissey en el London Palladium durante su gira por el Reino Unido. “Ahora hablan de 'oh, debemos tener diversidad, diversidad, diversidad', la diversidad es gente que no conoces y es solo otra palabra para conformidad, es la nueva forma de decir conformidad". Añadió que la diversidad como concepto ha perdido por completo su significado original de disfrutar de algo precisamente porque es único.

“Cuando la gente habla de diversidad no piensa en las grandes cosas que no tenemos en común. Esas cosas se ignoran y siempre hicieron que los países fueran muy interesantes porque podías viajar a Alemania, podías ver la cultura más increíble, ibas a Italia y veías la cultura más increíble; ahora sólo quieren que todo sea igual”, protestó el ex líder de The Smiths.

por R.N.