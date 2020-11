"Abrazos partidos", el testimonio fotográfico de la explosión de Río Tercero

Oriundo de Río Tercero, en su infancia Sebastián Salguero vivió a dos cuadras de la Fábrica Militar de Armamentos que explotó en 1995. En 1994, se mudó a Córdoba capital y al año siguiente, los lugares donde transcurrió su niñez desaparecieron. En 2015 empezó a armar el proyecto fotográfico “Abrazos partidos”, como un modo de recuperar la memoria de las víctimas, a través de la fotografía.

Noticias: ¿Cómo decidió arrancar este proceso?

Sebastián Salguero: Hace 10 años me puse a buscar qué había de toda esta historia, no encontré nada y decidí hacer algo. Me interesó reforzar la memoria con un soporte que no fueran solamente los artículos periodísticos.

Noticias: ¿Qué dificultades tuvo para hacerlo?

Salguero: Las grandes dudas fueron qué podía encontrar después de 20 años. Hasta que decidí abordarlo por las consecuencias que les trajo a las personas, a largo plazo.

Noticias: ¿Qué fue lo que más le impactó?

Salguero: La historia de Mariana Moreno. Mariana y Romina –una de las personas que fallece- eran amigas íntimas. Iban corriendo y, con la primera detonación, se fueron a la casa de la hermana de una de ellas, Miriam, que las estaba esperando en la calle; como si supiera que iban a ir para allá. La misma esquirla que le pega en la mano a una de las chicas y le hace perder los dedos, le quita la vida a la otra. Mariana, que es testigo de todo, las ve desplomadas en el piso y se desploma también. Eso es todo lo recuerda. Aún conserva el guardapolvo que llevaba.

Noticias: ¿Hubo otras cosas que lo conmovieron?

Salguero: El abrazo fue un factor común en todos los relatos. Había una sensación de protección comunitaria que fue espontánea. De ahí el nombre del proyecto. También varios habían tenido situaciones premonitorias. Como si hubiera algo latente en la ciudad.

Noticias: ¿Qué lugar ocupa este proyecto en su historia profesional?

Salguero: Es el trabajo que más relevancia ha tenido: por la relación con la gente, por la temática, por la dedicación.