Cholucracia a la carta: los famosos que van de candidatos

En octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar el Congreso Nacional (con 127 diputados y 24 senadores en juego) y varios concejos municipales. Y, como ya es costumbre en tiempos de política convertida en reality, el cierre de listas trajo un casting inesperado de vedettes libertarias, ex futbolistas, humoristas televisivos y herederos de apellidos famosos que decidieron probar suerte en la arena electoral, tras un irregular presente laboral.

Entre los nombres más resonantes, figuran Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Jorge Porcel Junior (ya se bajó), Claudio "Turco” García, "El Loco Enrique", “Larry de Clay”, Sergio “Tronco” Figliuolo, Mauricio D'Alessandro y Evelyn Von Brocke, a los que se suman otras figuras que intentarán pasar de la órbita mediática a los pasillos del poder.



Pero este fenómeno no es nuevo. Ya lo ensayaron hace muchos años la camada de Miguel Del Sel, Ivo Cutzarida, Amalia Granata y hasta Cinthia Fernández. Sin embargo en este 2025, el porcentaje alcanza una densidad particular ya que las listas se poblaron de famosos cuya carta de presentación no es la gestión pública, las ideas renovadoras y menos una bandera política en la cual encolumnarse, sino el rating en pantalla. El votante decidirá si la política se trata de un acto de representación o de un casting abierto a celebridades. A continuación, un repaso detallado de los nombres que buscan el bronce institucional.



Correntina, bailarina y ex vedette, Virginia Gallardo encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en su provincia. Ya se la pudo ver en redes compartiendo fotos de la Virgen de Itatí y mensajes de fe, como si religión y política fueran las dos caras de una misma estampita. Desde el entorno libertario aseguran que “se viene formando en las ideas de la libertad”, aunque para el gran público sigue siendo aquella figura televisiva que brilló en “ShowMatch” y que en la mesa de Mirtha Legrand acusó “a los senadores de venderse por un sueldo de 9 millones de pesos”. Sin resistir un archivo, Gallardo busca así traducir su sensualidad en capital político. A su vez, en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 2,9 millones de seguidores, entre reales y comprados, los mensajes se dividieron a favor y en contra de su postulación.



Otra histriónica mujer que emerge en escena pero con menos pantalla y recurriendo a los archivos desclasificados que se abrieron últimamente de los años 90, es Karen Reichardt. La actual conductora y actriz, modelo y ex chica Playboy, también se subió al barco de La Libertad Avanza como candidata a diputada por Buenos Aires bajo el ala de José Luis Espert. Mascotera, empresaria y activa en redes, suele replicar con entusiasmo los posteos de Javier Milei sobre pobreza e indigencia. Si antes fue imagen sexual de los programas de la televisión picaresca, hoy apuesta a resaltar la imagen del presidente libertario.



El fútbol también aporta su cuota de candidatos. Claudio “Turco” García y de la Selección argentina, ídolo de Racing, buscará una banca en Diputados por la Ciudad de Buenos Aires con el Partido Integrar. Su eslogan no podía ser más futbolero: “La Ciudad está perdiendo y venimos a dar vuelta el partido”. Con videos en redes en los que invita a “jugar” la campaña, García intenta convertir la épica de la pelota en programa electoral. Relativamente alejado de la televisión y recuperado definitivamente de las drogas, siente que en el campo político puede darle al argentino la misma satisfacción que le dio cuando hizo su épico gol de cabeza a los ingleses en el mismísimo Estadio de Wembley en 1991. Por su parte, Carlos “El Loco” Enrique buscará un lugar en el concejo de Lanús.



Otro nombre que surge del mundo deportivo es el ex tenista Diego Hartfield, quien fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por Misiones, también por La Libertad Avanza. Apenas ganó una banca provincial, admitió: “Es un enorme privilegio... voy a dar lo mejor de mí”.



Jorge Porcel Junior, en tanto, aparece como uno de los casos más llamativos. Su apellido es una marca registrada del humor argentino, pero su recorrido público estuvo marcado por la polémica. En 2014 sorprendió en televisión exigiendo: “Quiero un trabajo bien pago, acorde a mi categoría. Soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos”. Una década después, se postula como candidato a diputado nacional por la Ciudad con el Movimiento Plural, del sindicalista Marcelo Peretta. Dice representar “la política de centro” y critica por igual al kirchnerismo y al mileísmo por sus extremos. Hoy promete defender a los artistas olvidados, recordando sus propias penurias económicas. Cultor de la autosatisfacción sexual, en las redes sociales, su aura tiene como eje principal lo más soez del ADN machista. Al cierre de la edición papel, se bajó de la contienda por sus escasas chances de entrar al Congreso.



La nómina de famosos continúa con Raúl Biaggioni, más conocido como "Larry de Clay", humorista que se hizo popular en “Videomatch” y que ya tiene experiencia política como concejal en Escobar. Este año vuelve como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista encabezada por Santiago Cúneo. Su apuesta es que la sonrisa y la memoria televisiva alcancen para captar simpatías en las urnas; sin embargo, se lo puede ver durante las noches más frías del año repartiendo comida caliente a personas en situación de calle junto a la Fundación Vida Solidaria.



Alineados políticos. Otro caso curioso es el de Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Alejandro Fantino en la plataforma Neura, que figura en el puesto 11 de la lista libertaria bonaerense. Representa al votante joven, hiperconectado, para quien la política es un scroll más en la pantalla. Su desembarco confirma que las campañas ya no se disputan en actos partidarios, sino en vivos de Twitch, Instagram y TikTok.



La ecléctica boleta electoral se completa con dos referentes televisivos en cuestión de paneles. Una es Evelyn Von Brocke y el otro Maurico D´Alessandro. La ex esposa de Fabián Doman se postula como concejala en San Isidro con Acción Vecinal, mientras el mediático abogado dio la sorpresa en el conurbano bonaerense, encabezando la lista del flamante frente “Nuevos Aires” en la estratégica Tercera Sección Electoral.



El desembarco masivo de famosos en las listas abre dos certezas muy marcadas: la falta de personalidades creíbles, convincentes, transparentes y confiables por un lado, y por el otro, la banalización definitiva de las instituciones políticas.

Lo cierto es que, en tiempos de apatía ciudadana y caída de la confianza en los partidos, los nombres de la farándula ofrecen un atajo de visibilidad y cercanía. Al fin y al cabo, en un país donde las encuestas ya no predicen nada, el voto también se define por empatía mediática.



Así, la elección de octubre será el escenario en el que vedettes, ex deportistas y streamers midan sus fuerzas contra la política profesional. Como en cualquier show, habrá ganadores y perdedores. Lo único seguro es que, pase lo que pase, la función ya empezó.