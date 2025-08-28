Hacedores invisibles: los productores que compiten en los Konex 2025

En la historia de la música argentina hay nombres que construyen identidad desde un lugar muchas veces invisible: la producción artística. Este año, la Fundación Konex decidió poner el foco en ellos y distinguir a cinco figuras que marcaron la última década. Bizarrap, Juan Blas Caballero, Nico Cotton, Fabián “Tweety” González y Lucy Patané recibirán este 9 de septiembre, en la Ciudad Cultural Konex, el Diploma al Mérito en la disciplina Productor Artístico. Uno solo se alzará con el Konex de Platino, máxima consagración de la categoría, en el marco de la entrega de los Premios Konex 2025.

Este galardón se inscribe en una tradición que cada diez años reconoce a lo más destacado de la música popular argentina, donde figuras como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Horacio Salgán fueron distinguidos en ediciones anteriores.



Artesanos del sonido. Bizarrap encarna el fenómeno global. Con apenas 26 años se convirtió en el productor argentino más escuchado en el mundo, dueño de un laboratorio creativo que transformó las colaboraciones en un género propio. Su serie de Music Sessions logró que artistas de distintos continentes encontraran en su estudio de Ramos Mejía un puente directo a millones de oyentes. Con cuatro Latin Grammy y tres canciones en el Top 1 global de Spotify, es la figura más internacional del quinteto.



La contracara generacional la aporta Fabián “Tweety” González, productor histórico del rock argentino y protagonista de discos que marcaron a fuego la cultura local. De “Giros” y “Ciudad de pobres corazones” con Fito Páez a “Ahí vamos” junto a Gustavo Cerati, su recorrido es un mapa paralelo a la evolución del rock nacional. “El rol del productor es muy parecido al de un director de cine —explica en exclusivo para NOTICIAS—. Muchas veces el director no escribe el guion, pero es responsable de que todo funcione bien. En la música, el productor es ese director general. Según el artista, a veces sos piloto y otras copiloto”. Con más de 140 discos producidos, asegura que no busca seguir modas: “Yo produzco música, no géneros. Un buen productor debería estar capacitado para trabajar con cualquier tipo de música. Siempre estoy buscando el disco perfecto, aprendiendo y escuchando géneros y artistas nuevos”.



En el medio del arco generacional aparece Juan Blas Caballero, quien desde los 90 se consolidó como ingeniero del sonido pop, rock y urbano. Trabajó con Diego Torres, Miranda! y Fito Páez, entre otros. “Esta distinción tiene que ver con el cariño de mucha gente de la organización” comenta. “No es una competencia donde vota el público, sino el reconocimiento de un jurado. Eso me reconforta, porque al menos generé admiración y afecto en quienes me eligieron”. Recuerda sus inicios con el Sindicato Argentino del Hip Hop, proyecto adelantado a su tiempo que lo llevó a ganar un Latin Grammy en 2001, y también el bisagra trabajo de Abel Pintos “Sueño Dorado”: “Pasó de ser considerado un artista del interior a conquistar Buenos Aires. Ese disco tenía folklore con electrónica, drum and bass. Fue muy vanguardista pero popular. Una bisagra en su carrera y también en la mía”, cierra.



New Sensation. La nueva camada de productores tiene en Nico Cotton a un referente indiscutible. Con apenas 36 años, acumula 14 nominaciones al Latin Grammy y colaboraciones con artistas que van de Juanes y Natalia Lafourcade a María Becerra, Wos y Conociendo Rusia. “Un premio no te asegura nada, lo más importante sigue siendo poder trabajar de lo me gusta y tratar de disfrutarlo -afirma-. Es un mimo que te dice ‘seguí adelante’, pero lo central está en el camino recorrido”. Sobre el rol del productor, lo define como “un puente entre el artista y el producto final. A veces el artista trae una propuesta cerrada y otras no. El trabajo es que de una idea, surja una canción o un disco terminado”.



La única mujer entre los distinguidos es Lucy Patané, guitarrista, compositora y productora que desde el under construyó un lenguaje singular, tanto en su obra solista como en las producciones para Julieta Venegas, Diego Frenkel y una camada emergente de artistas. “Es una distinción por lo hecho en los últimos diez años, y me reconforta que se reconozca mi trabajo como productora -señala-. Me enorgullece estar en esa lista, aunque me gustaría ver también a más colegas mujeres. Todavía la producción es un terreno muy dominado por varones, pero poco a poco se va abriendo”. Patané insiste en que el éxito no debe medirse en reproducciones: “Para mí tiene que ver con acompañar a un artista a expresar su obra de la forma más genuina posible. La figura del productor debería ser casi invisible. Grabar un disco implica inmortalizar una idea, y el productor acompaña ese proceso”.



El 11 de noviembre, cuando se entregue el Konex de Platino, se definirá quién será el nombre que quede inscripto como el gran productor de la década. Pero quizás lo más importante ya esté dicho, ya que todos ellos logran a diario que la música argentina suene en todo el mundo.