Coronavirus: ignorancia y discriminación en un edificio de Flores

Marina vive en el mismo edificio hace quince años. La suya es una familia coreana de segunda generación en Argentina. Hace un tiempo vivía en un departamento con sus padres, su hermano y sus abuelos y ahora comparte otro con su esposo y su bebé. Jamás había tenido un problema hasta esta mañana, cuando vio en el hall de entrada un cartel que la sorprendió: “En el momento que estamos viviendo por el virus que han propagado los chinos a nivel mundial, se recomienda por favor el aislamiento de vecinos de ese origen”, escribió un anónimo.

En el mismo edificio viven otras tres familias de origen coreano aunque, aclara Marina en diálogo con NOTICIAS, “ser segunda generación quiere decir que nacimos en Argentina o que vinimos de chicos”. El cartel les indicaba pautas insólitas y sin ningún fundamento como no tocar picaportes, usar las escaleras, no transitar por el hall central, usar barbijo. “Por favor que los originarios de China y/o Corea respeten estas normas para evitar un contagio masivo por coronavirus”, decía el texto.

“Esto no me lo pasaron ni lo vi en Twitter. Este cartel apareció pegado en el ascensor principal A de mi departamento hoy a la mañana (18/03/20). Repudiamos el mensaje por ser racista, xenófobo y discriminatorio a las cuatro familias coreanas que vivimos hace muchos años en el edificio. Quise hacer la denuncia en el INADI, pero como no sabemos quién fue, me dijeron que no se puede hacer nada. El peor virus es el odio y la ignorancia y esto recién empieza. Al que escribió esto o piensa esto, #quedateencasa”, escribió Marina en su cuenta de Instagram, donde pidió que se comparta la publicación.

Consultada por el episodio, Marina contó: "Yo estaba preocupada por los ataques xenófobos en Nueva York a la comunidad asiática y, la verdad, no sabía que lo tenía más cerca, a un ascensor de distancia". Además, relató que jamás habían tenido un problema con los vecinos “y menos que menos por ideologías como esta. Hasta hoy. Tampoco notamos ni vimos alguna reacción extraña de nuestros vecinos hacia nosotros”. Además, contó que su familia está cumpliendo con el pedido de las autoridades para toda la población de permanecer el mayor tiempo posible dentro de las casas.

La discriminación hacia las comunidades asiáticas, que se bautizó como “chinofobia”, alerta a las autoridades de todo el mundo desde que fuera identificado el Covid-19. En Estados Unidos, por ejemplo, se registraron casos de violencia física hacia personas de origen asiático y en España se lanzó la campaña #NoSoyUnVirus para defender a las comunidades chinas de las agresiones.