Por qué "Weightless" es la canción más relajante del mundo

El grupo musical británico Marconi Union es autor de “Weightless”, la cual es considerada “la canción más relajante del mundo”. Sus integrantes, Richard Talbot y Jamie Crossley, trabajaron con varios terapeutas para observar cómo afectan los sonidos al estado de ánimo, y fue así que crearon la canción que se puede escuchar fácilmente en Spotify y que muchos utilizan como relajante a la hora de irse a dormir.

Al no tener prácticamente ninguna parte repetida, apenas unas leves variaciones sonoras, “Weightless” logra que el cerebro deje de intentar predecir qué va a escuchar después, reduciendo entonces la ansiedad e induciendo a un estado de reposo.

La organización Mind Lab Institute, que se dedica a la investigación sobre neurociencias, realizó un estudio en el que se monitoreó el ritmo cardiaco, sanguíneo, respiratorio y la actividad cerebral de 40 mujeres que escuchaban una serie de canciones. Según los especialistas, “Weightless” produjo un 11% más de relajación que cualquier otra canción, y redujo en un 65% la ansiedad.

Marconi Union

Más allá de que “Weightless” es la ganadora en el podio de las canciones más relajantes, no es la única. De acuerdo al estudio le siguen “Electra” de Airstream, “Mellomaniac Chill Out Mix” de DJ Shah; “Watermark” de Enya; “Strawberry Swing” de la banda Coldplay; “Please Don’t Go” de Barcelona; “Pure Shores” de; “Someone Like You” de la cantante británica Adele; “Canzonetta Sull’aria” de Mozart y “We can fly” de Café Del Mar.

El dato de cuáles son las canciones más relajantes cobra relevancia si se toma en cuenta que la falta de sueño es uno de los trastornos que más puede afectar al desarrollo personal, causando estrés, ansiedad, mal humor y falta de concentración. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 40 % de la población mundial es afectada por este problema, y se recomienda dormir por lo menos siete horas al día.

por R.N.