VIDEO: Viviana Canosa: "Es indignante que L-Gante cante el Himno Nacional"

Viviana Canosa calificó de “indignante” la versión del Himno Nacional Argentino de la cual participó el cantante L-Gante con motivo del Día de la Democracia, y cuestionó tGobierno Nacional por promover la participación del popular cantante de "Cumbia 420". “Tengo toda la sensación de que es una provocación, lo hacen a propósito. ¿O a ellos les parece que L-Gante es un modelo a seguir para la juventud?”; inició Canosa su editorial de la última emisión de “Rebaño de pelotudos”; su programa en Twitch.

“Es indignante que este pibe cante el Himno Nacional”, sentenció Canosa. “Además tiene un collar de balas, ¡de balas! y a vos te matan en la calle para robarte un celular. Lo que hicieron con el himno es un horror”, agregó, indignada.

Cabe aclarar que L-Gante solo cantó una pequeña parte del Himno y en formato “cumbiero”; ya que también participaron cantantes líricas, y figuras musicales como Leo García y Guillermito Fernández. Además, más allá de la impronta “atípica” que L-Gante le imprimió a su parte de la canción patria, hubo momentos más sinfónicos, cercanos a las versiones más tradicionales del himno, e incluso un momento que versionaba la tradicional canción a la manera de la música característica de la cultura de los pueblos originarios.

No es la primera vez que Canosa se enfrenta al creador de la “Cumbia 420”. En febrero, luego de un recital del cantante en Tecnópolis, Canosa compartió en su Instagram la imagen de un niño que disfrutaba del concierto. “Sumiso, pasivo… pobre, bruto, así te quieren”, comentaba Canosa sobre la imagen. La respuesta de L-Gante no se hizo esperar: “¿Qué onda, Viviana ‘Carnosa’? Pasivo será tu choma. ¿Que te la agarrás con un pibito menor de edad a descargar tu odio asqueroso?”, le respondió el cumbiero.

Además de sus cuestionamientos a la versión de L-Gante del Himno Nacional, Canosa cuestionó las imágenes proyectadas por el gobierno, en particular la de la tapa del “Nunca Más”; el informe creado por la CONADEP cuando regresó la democracia. “Unos caraduras: el PJ se negó a participar de la CONADEP, y sin la CONADEP no hubiera existido el "Nunca Más". Es más, si ganaba el PJ en el 83’ no había juicio a los milicos, no había nada: amnistía para todos y todas”, sentenció la conductora.

por R.N.