Santiago Artemis: de ícono de la moda a cancelado por la comunidad LGBT

El diseñador Santiago Artemis reveló el porqué de su controversial relación con el mundo gay, en una entrevista con la periodista María Laura Santillán. El joven afirmó que “no sabe” si no lo quieren por "un chiste" que había echo usando el término “trava de Once”.

En 2019, en uno de sus capítulos de la serie de Netflix “No hay tiempo para la vergüenza”, Artemis utilizó el término “trava de Once” para referirse a las travestis, y confesó que desde entonces le cuesta acercarse a dicha comunidad debido al repudio que recibió por su expresión.

“No tengo nada en contra de los trans, fue un chiste que fue un error y me arrepiento hasta el día de hoy y he pedido disculpas hasta en coreano”, aclaró Artemis, quien además es abiertamente gay y es famoso por vestirse con una estética andrógina, con tacos, pieles, y prendas tradicionalmente asociadas a las mujeres.

La actriz, escritora y activista trans, Barbie Di Rocco fue quien en su momento expuso al diseñador por su chiste. “No hay nada de malo en ser una ‘trava de Once’. Gracias a muchas ‘travas’ es que hoy podés pasearte por la Ciudad de Buenos Aires vestido de tacos y pieles”, había disparado Di Rocco en su Instagram en esa ocasión. Luego de las declaraciones de Artemis en la entrevista con Santillán, la actriz de “Sex” reflotó el cruce con ironía: “Está hablando de cuando yo lo expuse por decir “trava de Once” en su serie de Netflix y vuelve a decir ‘LOS trans’ (Es un re avance). Mejor que cierre el pico”, tuiteó la activista.

“En la comunidad gay no siento que me quieran tanto. Entonces tengo miedo de acercarme. Es como un círculo vicioso, “ah, no se acerca, entonces no está militando, debería estar militando”; explicó el diseñador. Así mismo, contó que no va a las Marchas del Orgullo. “Soy figura pública y al ser figura pública y tener cierta controversia con ellos, no sé si la voy a pasar tan bien”, confesó.

Adicción al alcohol

La entrevista con Santillán fue una suerte de reaparición del joven diseñador luego de ser una figura pública sumamente expuesta. Entre otras cosas, Artemis contó que tuvo que “bajar un cambio” en su ritmo de vida, ya que en ella había “mucho alcohol y mucha joda”.

Nacido en una familia mormona y conservadora de Tierra del Fuego, Artemis pasó de ser un chico que “hasta los 28 no había tomado ni siquiera una copa de alcohol” a usar el alcohol “como una especie de par de brazos para que me abracen cuando no aguantaba más la presión. Empezaba a no gustarme mirarme en el espejo, porque no podía lidiar con las presiones de ser el designer, la figurita, esto. Ya no aguantaba más”, contó.

Antes de su caída y de sus conflictos a partir de sus dichos, Artemis era una gran revelación del mundo de la moda. De ser estudiante de la carrera de Diseño de Modas en la UBA, pasó rápidamente a vestir a figuras nacionales e internacionales como Xuxa, Lali Espósito, y hasta a Katy Perry. También llegó a participar como jurado en el reality show “Corte y confección”.





por R.N.