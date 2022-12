Martín Caparros llamó "mercenarios" a los jugadores de la Selección Argentina

El periodista y escritor Martín Caparrós llamó “mercenarios” a los jugadores de la Selección Nacional en su cuenta de Twitter. “Miraba a Di María alentar desde el banco. Eso es, para los jugadores, la esencia del Mundial: una vez cada cuatro años los mercenarios mejor pagados del planeta se dan el lujo de ser hinchas del equipo donde juegan”, tuiteó el periodista, a propósito de la lesión que dejó a Ángel Di María imposibilitado para jugar el partido contra Australia, del cual Argentina salió victorioso.

Caparrós vive en España desde hace varios años, y desde allí escribe en diversos medios como El País - desde donde comenta el Mundial mediante cartas con su amigo, el también escritor y periodista Juan Villoro - además de en su blog personal, “Cháchara”, el cual abrió luego de abandonar sus columnas en The New York Times, medio del cual se fue enojado debido a varias diferencias con sus editores. Recientemente, “Sarmiento”, es su última novela publicada.

El comentario de Caparrós en tuiter no pasó desapercibido. La periodista Majo Grillo salió a cruzar al escritor. “¿Por qué "mercenarios", Martín? Es un trabajo y cobran. Tampoco juegan para otra nación, como para que los llamen así. Además, ¿qué debería hacer Di Maria: jugar lesionado o no alentar? A diferencia de los funcionarios a los que apoyaste, sus sueldos no los pagan los impuestos”, disparó Grillo, haciendo alusión a “La Mesa del Hambre”, un consejo federal contra el hambre el cual Caparrós apoyó en su inicio y que se disolvió a principios de noviembre, luego de que no se lograra ni siquiera uno de sus primeros objetivos: controlar los precios de la canasta básica.

Pero Caparrós siguió su opinión sobre la Selección. “¿No es obvio, Majo? Hacen su trabajo lejos de su país y de su gente y de los clubes que los forman porque ahí ganan mucho más. Yo no digo que esté mal, pero es la realidad. Y no apoyé a ningún funcionario. Apoyé la causa más noble, malbaratada por este gobierno. Yo extraño”, le contestó Caparrós a Grillo.

Pero quien recogió el guante fue el conductor de televisión Horacio Cabak, quien se metió en el hilo y le contestó a Caparrós. “Martin, vos estás trabajando lejos de tu país, de tu gente y de los medios que te formaron porque ahí ganas mucho más. Yo no digo que esté mal, pero es la realidad. ¿Eso te hace a vos un mercenario?”, le echó en cara Cabak a Caparrós.

“Te equivocás, Horacio -o no sabés”, comenzó Caparrós su respuesta. luego explico que el motivo de que viva en España no es porque gana más, ya que “gana igual” que si trabajara en Argentina, sino porque “vive más tranquilo, sin tener que aguantar insultos sin sentido”. Además, afirmó que el trabajo que él hace “no depende de su lugar de residencia”. “E insisto, mercenario no es un insulto, es una descripción”, sentenció Caparrós.

Pero Cabak, ya en un tono más incisivo, volvió a polemizar: “Martin, ganas en euro/dólar y si los necesitas vas al cajero y los tenés. Si vivieras acá cada Euro/dólar deberías liquidarlo a precio oficial, por lo que te quería la mitad y para volver a dolarizar ese dinero lo tienes que pagar el doble en pesos. ¿En serio ganarías igual?”, contestó el conductor.

El comentario final de la polémica lo tuvo Caparrós: “Ay, gente con plata que se cree que lo único que importa es la plata. A mí no. En cualquier lado gano lo suficiente para vivir tranquilo en cualquier lado. Eso es lo que me importa, no la plata. Y decido por eso”; concluyó el periodista.

por R.N.